Más acciones del Gobierno de San Luis Capital para fomentar la cultura del cuidado del agua

La Dirección de Agua, Alcantarillado y Saneamiento distribuye material didáctico entre la población

Se aprovecha la entrega de agua en pipas para platicar con las personas beneficiadas para hacer conciencia y usar racionalmente este recurso natural

A la par de mantener su campaña de reciclaje de baterías – pilas -, ya usadas y evitar la contaminación de agua principalmente, el Gobierno de San Luis Capital a través de la Dirección de Agua, Alcantarillado y Saneamiento refuerza sus acciones de concientización para el uso racional de este recurso natural.

De ahí que para aprovechar la distribución de agua potable mediante el servicio de pipas, a la población que se les dota de manera gratuita, a la par, se les entrega material didáctico para concientizar y fomentar la cultura del cuidado del agua.

Personal de la Coordinación de Educación, Capacitación y Cultura del Agua de la referida dependencia capitalina además de proporcionar dicho material, también dialoga con la población para impulsar la utilización de manera consciente y responsable del recurso hídrico.

Asimismo, en el material didáctico entregado, se incluyen algunas sencillas, pero prácticas recomendaciones entre las que sobresalen: enjabonarse las manos con la llave cerrada, bañarse en cinco minutos, regar plantas con agua de reuso, lavarse los dientes con un solo vaso de agua, cerrar las llaves cuando se lavan los trastes, entre otras.

La Dirección Municipal de Agua, Alcantarillado y Saneamiento añadió que de esta manera, se cumple con la instrucción del Alcalde, Enrique Galindo Ceballos de no sólo garantizar el abasto de agua potable en zonas donde no tiene injerencia el INTERAPAS, sino se redoblan las acciones relacionadas con inculcar entre las potosinas y potosinos, la cultura del agua.