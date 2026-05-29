Intensifica Coordinación Municipal de Derechos Humanos prevención para evitar violencia digital

Se atienden peticiones surgidas directamente desde los Comités de Bienestar Municipales

Estudiantes de secundaria se sensibilizan respecto al uso de la tecnología para no caer en situaciones de riesgo

En atención a las solicitudes de parte de los Comités de Bienestar Municipales, el Gobierno de San Luis Capital mediante acciones de la Coordinación de Derechos Humanos, fortalece sus acercamientos con la ciudadanía para concientizar ante los riesgos que conlleva la tecnología y su uso cotidiano.

Por ello, especialistas de dicha área municipal impartieron la conferencia: «Derecho a una Vida Libre de Violencia: Prevención de la Violencia Digital» dirigida a estudiantes de 3º grado de la secundaria Técnica No. 84, sobre seguridad y respeto en línea.

El objetivo es que las y los adolescentes puedan identificar y evitar posibles riesgos en las redes sociales, plataformas y juegos en línea que utilizan, además de reafirmarles que la violencia digital es real y saber prevenirla es vital.

Quienes impartieron la citada conferencia remarcaron que niñas, niños, adolescentes, así como las juventudes, tienen derecho a una vida sin ningún tipo de violencia, por lo que la información es la mejor herramienta de protección.

Para concluir, la Coordinación Municipal de Derechos Humanos refrendó su compromiso de continuar con esta labor colaborativa con los Comités de Bienestar Municipales, para sensibilizar acerca de estos y otros temas en beneficio de la población de San Luis Potosí.