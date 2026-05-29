NUEVOS TRIUNFOS POTOSINOS EN LA OLIMPIADA NACIONAL

• San Luis Potosí avanza a finales en charrería y suma medallas en patinaje artístico, reflejando el crecimiento deportivo de las nuevas generaciones.

Gracias al apoyo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer el deporte y abrir más oportunidades de desarrollo para niñas, niños y jóvenes, la delegación potosina continúa destacando en la Olimpiada Nacional 2026 con resultados sobresalientes en charrería y patinaje artístico.

En casa, la Selección Juvenil de Charrería logró su pase a la gran final tras sumar 324 puntos en una intensa jornada de semifinales, donde dejó atrás a Querétaro y Guanajuato para disputar este viernes las medallas frente a Aguascalientes y Puebla. Además, la escaramuza de la categoría Infantil A también avanzó a la final, consolidando acciones sin límites que fortalecen el talento deportivo potosino desde edades tempranas. Paralelamente, en Apizaco, Tlaxcala, la delegación de patinaje artístico tuvo una actuación destacada al conquistar tres medallas de oro, una plata y dos bronces.

Entre los resultados más relevantes sobresalió Ian Zenteno Román, quien obtuvo dos oros y aseguró su clasificación a competencias panamericanas, mientras que Mía Ayala Domínguez sumó otra presea dorada y Camila Bao Mosti aportó dos bronces para San Luis Potosí. Este desempeño consolida el cambio que se vive y se siente con mejores condiciones para el desarrollo deportivo y una preparación más competitiva para las y los atletas potosinos.