SE CONSOLIDA RICARDO GALLARDO ENTRE LOS MEJORES GOBERNADORES DEL PAÍS

• Obtiene el tercer lugar en la evaluación de Massive Caller con un 56.3 por ciento de respaldo ciudadano, posicionándose como el líder mejor calificado de la Cuarta Transformación.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, se ubicó una vez más como uno de los liderazgos regionales con mayor fuerza en el país, al obtener el tercer lugar en el ranking general de aprobación ciudadana en la más reciente encuesta nacional realizada por la consultora Massive Caller.

Con una calificación de 56.3 por ciento el mandatario se colocó únicamente por debajo de sus homólogos de Coahuila y Aguascalientes, ese porcentaje de aprobación lo ubica como el gobernador mejor calificado de todo el movimiento de la Cuarta Transformación a nivel de la República.

Gallardo Cardona alcanzó, además, el noveno puesto entre los gobernadores que mayor certidumbre generan ante la ciudadanía, registrando una calificación del 34.2 por ciento en el indicador de confianza. En materia de combate a la delincuencia, Gallardo Cardona se colocó en el onceavo sitio nacional con un acumulado de 42.5 puntos porcentuales, reflejando una tendencia de estabilidad y avance sostenido en este rubro.

Con estos resultados, Ricardo Gallardo mantiene una presencia firme en el grupo de vanguardia de los mandatarios mejor evaluados en el territorio nacional a través de los diferentes ejercicios estadísticos que se ejecutan de manera periódica en el país.

El amplio apoyo de los potosinos a su gobernador obedece al desarrollo y consolidación de infraestructura urbana en las cuatro regiones del estado, la implementación y cobertura de programas sociales y un dinamismo económico que ha favorecido la atracción de inversiones industriales, acciones que la ciudadanía percibe como un cambio tangible en San Luis Potosí.