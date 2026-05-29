NUEVO MOVIMIENTO SÍSMICO SE REGISTRA EN LA HINCADA, CIUDAD VALLES

La Coordinación Estatal de Protección Civil, informa que la mañana de este viernes se tuvo registro de un nuevo movimiento sísmico en el ejido de La Hincada, Ciudad Valles con una magnitud de 3.7.

El Servicio Sismológico Nacional, confirmó el hecho a las 11:32 de la mañana a 34 kilómetros al noroeste de Ciudad Valles y fue ligeramente perceptible para la población.

En lo que va del año, en Son Luis Potosí se tiene registro de 55 sismos. El primer movimiento telúrico detectado por el SSN fue en el año de 1976 cerca de Ciudad Valles, a partir de ahí se han registrado

719 sismos en el Estado.

La magnitud más alto registrada en el Estado es de 5 grados el 16 de mayo de 2023 en Guadalcázar.

El mayor porcentaje de los sismos registrados en el Estado potosino han sido en los límites de las zonas Media y Huasteca, así como en el Municipio de Guadalcázar. También se tiene estimado en que en la Zona Metropolitana existen alrededor de 120 fallas geológicas.