SOLEDAD PROMUEVE EMPODERAMIENTO FEMENINO CON TALLERES GRATUITOS EN EL CENTRO LIBRE

* Cursos de globoflexia, veladoras y jabones artesanales permiten a mujeres desarrollar habilidades productivas para su desarrollo laboral, en el Centro LIBRE.

Con talleres gratuitos de globoflexia, elaboración de veladoras y jabones artesanales, mujeres de Soledad de Graciano Sánchez están encontrando nuevas oportunidades para emprender, generar ingresos propios y recuperar la confianza en sí mismas, gracias al trabajo coordinado entre la Instancia Municipal de la Mujer y la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva en el Centro LIBRE de la colonia Pavón; acciones que son cercanas a las familias, fortalecen el tejido social y responden a la visión de atención humana impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

A través de estos cursos de empoderamiento, el Gobierno Municipal busca brindar herramientas prácticas que permitan a las asistentes desarrollar habilidades productivas y construir proyectos personales o de autoempleo, además de acercarlas a servicios integrales de atención psicológica, jurídica y de trabajo social; la titular de la Instancia Municipal de la Mujer, María Alicia Martínez Rodríguez, resaltó que muchas participantes han logrado transformar su realidad a partir de los conocimientos adquiridos en estos espacios.

“Estos talleres representan una oportunidad para que las mujeres descubran sus capacidades y sepan que sí pueden salir adelante, ya tenemos casos de mujeres que comenzaron aprendiendo aquí y hoy cuentan con su propio emprendimiento, lo más importante es que sepan que no están solas y que en Soledad tienen espacios dignos donde pueden recibir atención integral y detener la violencia a tiempo”, expresó la funcionaria municipal.

El Centro LIBRE se ubica en Calle del Agua #4700, en la colonia Pavón, en una zona accesible y cercana al transporte público, con talleres completamente gratuitos y cupo para entre 20 y 25 mujeres por actividad, las cuales se dan a conocer en las mismas instalaciones o a través de las redes sociales del Ayuntamiento, en busca de más mujeres participantes.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma así su compromiso de escuchar y atender a las mujeres soledenses, acercando programas que impulsan su bienestar, autonomía y desarrollo personal, como parte del cambio que se vive en favor de las mujeres en todo el municipio de Soledad.