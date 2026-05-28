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AYUNTAMIENTO

Papá podría convertirse en parte de las letras monumentales de San Luis Capital

By Redacción
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jueves, mayo 28, 2026

  • El Gobierno de la Capital lanzó una dinámica especial para celebrar a los padres potosinos; los 20 nombres con más likes aparecerán en las emblemáticas letras del Asta Bandera.

Para celebrar a los papás potosinos de una manera original y llena de orgullo, el ayuntamiento de San Luis Potosí lanzó una dinámica especial para rendir homenaje a los padres en las letras monumentales del Asta Bandera.

Participar es muy sencillo: las personas interesadas solo deben seguir la página oficial Servicios Municipales SLP, dar like a la publicación de la dinámica y comentar el nombre de su papá. Los 20 comentarios que acumulen más reacciones serán los ganadores, y los nombres seleccionados aparecerán en las letras monumentales para que toda la ciudad los vea.

El gobierno de San Luis Capital invita a la ciudadanía a sumarse y compartir la dinámica, ya que habrá oportunidad de participar hasta el próximo 1 de junio. Además de fomentar la convivencia y el entusiasmo entre familias y amigos, la actividad busca reconocer a los padres potosinos con un detalle creativo y significativo que seguramente se convertirá en motivo de orgullo y muchas fotografías.

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