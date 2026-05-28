Continúan las acciones del Gobierno Municipal para realzar la belleza de la Plaza de Armas

Como parte del programa “Centro Histórico, Corazón de San Luis”, personal de Parques y Jardines realiza trabajos de deshierbe, poda y recolección de excedentes para conservar este histórico espacio en óptimas condiciones.

Como parte de la estrategia puesta en marcha por el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos para conservar y realzar la belleza de los sitios más representativos de la Capital, personal de la Coordinación de Parques y Jardines realiza diversas labores en la Plaza de Armas.

La Dirección de Servicios Municipales informó que ahora se llevan a cabo labores de mantenimiento en las áreas verdes, donde se realizan trabajos de deshierbe, poda y recolección de excedentes para conservar este histórico espacio en óptimas condiciones.

La dependencia indicó que estas acciones se suman a las que se han venido realizando en el marco del programa Centro Histórico Corazón de San Luis, que incluye el mejoramiento de calles y mobiliario urbano, renovación del arbolado, retiro de grafiti y ampliación del acceso universal para personas con discapcidad, entre otras.

Agregó que con estos y otros trabajos que se hacen de manera continua, se reafirma el compromiso de seguir cuidando y embelleciendo los espacios más emblemáticos de San Luis Capital.