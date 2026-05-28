A la alianza Gobierno Federal-Ayuntamiento de SL Capital, se suman escuelas municipales

Las “Mesas de Paz” benefician a 100 adolescentes de la secundaria “Profesor Juan Manuel Martínez Mendoza”.

A través de distintas actividades se promueve el respeto, la unión y la no violencia dentro y fuera de las aulas.

Debido a la alianza que se consolida entre el Gobierno Federal y el Ayuntamiento de San Luis Capital mediante la estrategia “Mesas de Paz”, se involucra y beneficia a adolescentes y jóvenes de distintas escuelas que se ubican en la ciudad.

De igual forma, se incluyó a la Biblioteca Móvil en distintas actividades, a fin de dar seguimiento a la visión del Alcalde, Enrique Galindo Ceballos de fortalecer el desarrollo integral de las juventudes potosinas, por eso, esta jornada conjunta llegó hasta la secundaria “Profesor Juan Manuel Martínez Mendoza”.

Ahí se beneficiaron a 100 adolescentes, quienes participaron en el fomento de la lectura, la reflexión y la sana convivencia. A través de círculos de lectura y dinámicas, las y los estudiantes fortalecieron habilidades como la comprensión, la empatía y el pensamiento crítico.

Como cierre de la “Mesa de Paz” en este plantel, se realizó la actividad: “Balón de Paz”, con la que se promueven valores como el respeto, la unión y la no violencia dentro y fuera de las aulas, lo cual fue muy bien recibido por la población adolescente, la que se comprometió a replicar estos conocimientos.

Con estas acciones conjuntas, la Dirección de Educación del Gobierno de la Capital continúa con el fortalecimiento del tejido social, a través de la educación, la cultura y el impulso de la convivencia comunitaria.