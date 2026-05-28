ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO INICIA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EDUCATIVAS EN BENEFICIO DE 500 ALUMNOS

• El Alcalde de Soledad anunció, además, la ampliación de la cancha deportiva y obras complementarias, en la secundaria “Prof. Marcelino Pérez Oropeza” y “Gregorio A. Tello”, en la colonia San Francisco de Asís.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó este jueves el arranque de la construcción de tres nuevas aulas didácticas y obras complementarias en la escuela secundaria “Prof. Marcelino Pérez Oropeza” -turno matutino-, y “Gregorio A. Tello” -turno vespertino-, en el fraccionamiento San Francisco de Asís; anunció, además, que el proyecto contempla la ampliación de canchas y otras obras complementarias, con una inversión de casi 5 millones de pesos, en beneficio de casi 500 estudiantes.

Entre aplausos, porras y muestras de entusiasmo de las y los alumnos, y como reflejo del cambio que se impulsa en la educación, el Alcalde refrendó que en su Gobierno municipal, la construcción de nueva infraestructura es prioridad, y destacó que cada acción en escuelas transforma la vida de las nuevas generaciones, acercando más oportunidades educativas a las colonias y sectores que más lo necesitan.

“En Soledad de Graciano Sánchez, no vemos otra obra más importante que la educativa; aquí es donde se forman los futuros profesionistas, ingenieros, doctores y abogados que le van a dar un mejor futuro a San Luis Potosí; por eso hoy les digo que no serán dos aulas, van a ser tres las que vamos a construir para seguir apostándole a la educación y al bienestar de nuestras familias”, expresó.

El director de la Secundaria “Prof. Marcelino Pérez Oropeza”, José Antonio Pérez Serrano, reconoció la voluntad del Gobierno municipal y estatal para responder a las necesidades del sector educativo. “Hoy nos reúne una causa noble y trascendental, el fortalecimiento de los espacios educativos mediante la construcción de nuevas aulas que brindarán mejor aprendizaje para nuestras alumnas y alumnos, agradecemos profundamente por escuchar las necesidades de nuestras escuelas y por impulsar acciones concretas que fortalecen la infraestructura educativa y el desarrollo de nuestro municipio”, manifestó.

A nombre de la comunidad estudiantil, el alumno José Saúl Fraga Vázquez expresó su agradecimiento por la obra que representa esperanza y progreso para las futuras generaciones. “La construcción de estas aulas representa una inversión en nuestra educación y en el crecimiento de nuestra escuela, acciones como ésta nos motivan a seguir esforzándonos cada día para ser mejores estudiantes y mejores personas”, señaló.

Con acciones firmes y cercanas a la ciudadanía, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez continúa consolidando el cambio que transforma a Soledad, mediante obras educativas que escuchan, atienden y responden a las necesidades de las familias.