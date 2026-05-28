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ESTADO

GOBIERNO ESTATAL ACERCA VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO PARA ADOLESCENTES

By Redacción
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jueves, mayo 28, 2026

• Aplicará vacunas a adolescentes de 11 a 16 años el próximo 3 de junio en el Jardín de Tequis.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer el acceso a servicios de salud y prevenir enfermedades entre niñas, niños y adolescentes, los Servicios de Salud, a través del programa Visitando Corazones, realizarán una Jornada de Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) el 3 de junio, de 14:00 a 18:00 horas, en el Jardín de Tequis. Padres, madres y tutores podrán llevar a adolescentes de entre 11 y 16 años para recibir la dosis correspondiente.
La titular de la dependencia, Leticia Mariana Gómez Ordaz, detalló que la vacuna nonavalente que será aplicada brinda protección contra nueve tipos de alto y bajo riesgo, lo que contribuye a reducir la incidencia de distintos tipos de cáncer asociados a esta infección. Este desarrollo sin límites en materia de salud preventiva fortalece el bienestar de las juventudes y amplía el acceso a biológicos de última generación.
Las y los adolescentes deberán acudir acompañados de una persona adulta, presentar CURP y Cartilla Nacional de Vacunación; en caso de no contar con ella, se entregará un comprobante. Esta jornada refleja el cambio que se vive y se siente, al acercar acciones de protección que favorecen una mejor calidad de vida y refuerzan el cuidado integral de las nuevas generaciones.

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