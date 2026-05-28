RICARDO GALLARDO CONSOLIDA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EN LA HUASTECA POTOSINA

* El Gobernador de San Luis Potosí encabezó la Reunión Itinerante para la Construcción de la Paz y Seguridad en Ciudad Valles, en la que participaron fuerzas federales y alcaldes de la región.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, encabezó en Ciudad Valles la Reunión Itinerante para la Construcción de la Paz y Seguridad, fortaleciendo la Estrategia Integral de Seguridad en la Huasteca potosina junto a mandos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de la Guardia Civil Estatal y de alcaldes de la región.

El Gobernador Ricardo Gallardo resaltó la importancia de dignificar la labor policial en los 59 municipios con un salario mínimo de 14 mil pesos para las y los elementos de las policías municipales con base en la reciente reforma constitucional; además, recordó que los alcaldes deberán de invertir hasta el 20 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN) 2026 a la seguridad pública, priorizando la adquisición de patrullas, equipamiento táctico y certificaciones de las corporaciones.

El Gobernador de San Luis Potosí aseguró que el delito de extorsión redujo considerablemente en la zona Huasteca, lo que garantiza la tranquilidad de familias y comerciantes, brindando mayores oportunidades de desarrollo social y económico para que más emprendimientos se consoliden a nivel estatal y nacional. “La seguridad pública es una prioridad permanente, por lo que se continúa fortaleciendo la presencia operativa en las cuatro regiones del Estado mediante patrullajes estratégicos, labores de inteligencia, vigilancia carretera y prevención”, afirmó.

Finalmente, Ricardo Gallardo comentó que el trabajo conjunto entre la Guardia Civil Estatal, la Guardia Nacional, la SEDENA y las corporaciones municipales ha permitido que San Luis Potosí se mantenga entre las entidades con mejores indicadores de seguridad a nivel nacional, resultado de una estrategia firme, coordinada y cercana a la ciudadanía.