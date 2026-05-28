Refuerza Ayuntamiento de SLP coordinación con consulados centroamericanos, en favor de personas migrantes

Se reúne la Secretaria General del Ayuntamiento, Ángeles Rodríguez Aguirre, con cónsules de El Salvador, Guatemala y Honduras para fortalecer la colaboración en atención y apoyo humanitario a connacionales residentes y en tránsito.

La Secretaria General del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ángeles Rodríguez Aguirre, sostuvo una reunión de trabajo con representantes consulares de El Salvador, Guatemala y Honduras en San Luis Potosí, con el objetivo de conocer las principales necesidades de las y los connacionales de cada país, tanto de quienes radican en la capital potosina como de las personas migrantes que van de paso por la ciudad. Durante el encuentro se reiteró la disposición del presidente Enrique Galindo Ceballos para fortalecer la colaboración y el trabajo conjunto que se ha venido desarrollando en materia de atención y acompañamiento.

En la reunión, Rodríguez Aguirre ofreció la colaboración y la infraestructura del Ayuntamiento capitalino para apoyar las acciones consulares, particularmente a través de la Coordinación Municipal de Atención al Migrante, además de otras áreas municipales que pueden contribuir en temas de orientación, atención y apoyo humanitario. Asimismo, destacó la importancia de mantener una coordinación permanente para brindar mejores condiciones y atención a las personas migrantes y sus familias.

Por su parte, Clara Luz Arriaza Ayala, cónsul de Guatemala reconoció el acercamiento y apoyo brindado por el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos, y afirmó que existe confianza para solicitar respaldo y mantener una estrecha coordinación con el Ayuntamiento y los consulados de la región.

El cónsul de El Salvador, Edwin Ronaldo Hurtado agradeció el respaldo del alcalde Enrique Galindo y señaló que se han fortalecido las relaciones entre su país y San Luis Potosí Capital, especialmente en los ámbitos cultural y social. Destacó la participación de El Salvador en San Luis Capital de la Cultura 2025 y en el Festival San Luis en Primavera, además de señalar que esta reunión contribuye a fortalecer la atención a los connacionales en temas de educación, salud y vinculación institucional.

En representación de Honduras, Juan Carlos Hernández Gutiérrez agradeció el acompañamiento permanente que ha recibido por parte del Gobierno de la Capital y destacó que durante la reunión con la Secretaria General se abordaron temas de gran relevancia para continuar trabajando en beneficio de las y los connacionales hondureños que transitan o permanecen en San Luis Potosí. Coincidieron en que el trabajo coordinado permitirá fortalecer la atención y el acompañamiento humanitario a las personas migrantes que cruzan por la capital potosina.