Empresa petrolera de Houston es investigada en México por “huachicol” fiscal y nexos con el CJNG

Reuters.- Ikon Midstream, una empresa petrolera con sede en Houston cuyas oficinas fueron allanadas el mes pasado por autoridades estadounidenses, está siendo investigada en México por presunto contrabando de combustible, según tres fuentes de seguridad mexicanas con conocimiento directo del asunto y cuatro documentos de seguridad del gobierno mexicano revisados por Reuters.

La investigación forma parte de indagatorias en curso sobre embarques de productos petroleros traídos a México desde Estados Unidos y Canadá por mar en un presunto esquema para evadir un elevado impuesto que grava estas importaciones, según los documentos y las fuentes.

Ikon Midstream es una de las «piezas centrales» de un esquema presuntamente vinculado a uno de los grupos criminales más poderosos de México, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y la Fiscalía General de la República (FGR) abrió expedientes contra la empresa «basados en testimonios, documentos y vigilancias», según uno de los documentos.

La FGR no respondió a solicitudes de comentarios.

Las exportaciones de diésel de la empresa texana a bordo del buque Torm Agnes están siendo examinadas por posibles vínculos con el cártel, al igual que la presunta relación de Ikon Midstream con una empresa de transporte de carga sospechosa de estar vinculada al CJNG que ayudó a descargar la mercancía del buque en los puertos de Ensenada y Guaymas, según las fuentes de seguridad y el documento.

Dos de los documentos describieron las operaciones y los actores del presunto esquema. Entre ellos, Ikon Midstream figuraba como presunto proveedor de productos petroleros que circulaban a través de una compleja red de importadores, transportistas, distribuidores y facilitadores en México.

Los otros dos documentos contenían resúmenes de las investigaciones. Los cuatro documentos fueron elaborados en marzo y abril y su autenticidad fue confirmada por las fuentes de seguridad.

Al ser consultado sobre las investigaciones, el director general de Ikon Midstream, Rhett Kenagy, señaló en un correo electrónico enviado a Reuters el 12 de mayo que no existía «ni un solo documento que respalde nada de eso» y que la empresa «no va a responder a acusaciones basadas en rumores».

Homeland Security Investigations (HSI), el principal organismo investigador transnacional del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por su sigla en inglés), ejecutó una orden de allanamiento de las oficinas de Ikon Midstream en Houston el 14 de abril, declaró un portavoz del DHS a Reuters en un comunicado del 17 de abril.

«Esto está relacionado con una investigación en curso sobre actividad criminal», dijo DHS, que no ofreció más detalles ni confirmó si coordinaba acciones con las autoridades mexicanas.

Ikon Midstream ha negado reiteradamente cualquier irregularidad. En un comunicado del 24 de abril dirigido a Reuters, la empresa comercializadora de combustible afirmó que «jamás ha proporcionado ni proporciona a sabiendas apoyo material o recursos al CJNG».

Respecto al allanamiento de HSI, Ikon Midstream sostuvo que «una acción investigativa de las fuerzas del orden no constituye en sí misma un hallazgo de irregularidades».

Las autoridades mexicanas han anunciado la detención de al menos 16 personas desde septiembre en relación con el contrabando de combustible. Si bien los funcionarios han señalado que descubrieron una «estructura criminal» detrás de la presunta actividad ilícita, no han identificado públicamente a los detenidos ni mencionado sus posibles vínculos con el CJNG.

En un reportaje publicado en octubre, Reuters documentó cómo el diésel exportado por Ikon Midstream a bordo del Torm Agnes llegó a manos de Intanza, una empresa mexicana que las autoridades sospechan es una fachada del CJNG. Intanza no tiene número de teléfono, sitio en internet, presencia en redes sociales ni ubicación física que Reuters pudiera encontrar.

Esa investigación detalló cómo los cárteles mexicanos obtienen miles de millones de dólares al año mediante el contrabando de combustible, principalmente desde Estados Unidos hacia México, en lo que se reduce a una evasión fiscal masiva: el diésel, la gasolina y la nafta se declaran en los documentos comerciales como lubricantes para evitar el elevado arancel de importación que México cobra sobre estos combustibles.

El combustible de contrabando y el crudo robado se han convertido en la segunda fuente de ingresos más importante para los cárteles mexicanos, después de los narcóticos, según el gobierno de Estados Unidos, que ha intensificado sus esfuerzos para combatir este comercio ilícito.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump designó al CJNG como organización terrorista extranjera en febrero de 2025.

Los datos de comercio exterior de estas transacciones suelen estar incompletos o falsificados por los contrabandistas, quienes utilizan empresas fachada para facilitar estas operaciones y se apoyan en actores establecidos de la industria petrolera —algunos en colusión activa, otros sin saberlo—, dijeron a Reuters expertos en comercio, autoridades fiscales y funcionarios de seguridad.

Ikon Midstream demandó a Reuters por difamación el 14 de noviembre ante un tribunal de distrito en Texas, alegando que la agencia de noticias hizo declaraciones «categóricamente falsas» sobre su negocio en el reportaje de octubre. Reuters respalda su trabajo periodístico y está impugnando la demanda.

Ikon Midstream afirmó que nunca hizo negocios con Intanza. Tras la publicación del reportaje de octubre, la empresa compartió con Reuters documentos internos que mostraban que la carga del Torm Agnes, más tres embarques adicionales de diésel y nafta realizados en 2025 a bordo del buque Torm Louise, fueron vendidos a un cliente mexicano llamado Azteca Cone.

Azteca Cone, al igual que Intanza, forma parte del mismo presunto esquema y también está siendo investigada por contrabando de combustible y presuntos vínculos con el CJNG, según las tres fuentes de seguridad mexicanas y dos de los documentos de seguridad gubernamentales.

Azteca Cone es una figura enigmática en la industria del combustible. Al igual que Intanza, no tiene número de teléfono, sitio en internet ni ubicación física que Reuters pudiera encontrar.

Los documentos internos que Ikon Midstream compartió con Reuters también muestran que la empresa texana describió incorrectamente la carga de al menos cuatro embarques del año pasado en sus declaraciones ante la aduana de Estados Unidos.

Algunos documentos propios de Ikon Midstream describían la carga como lubricantes, contradiciendo las declaraciones que el abogado de la empresa texana y el gerente comercial de los buques hicieron a Reuters el año pasado, en el sentido de que los buques transportaban diésel y nafta. La distinción es relevante porque los lubricantes están exentos del elevado impuesto mexicano sobre el combustible importado.

Cuando los registros de exportación con datos erróneos coinciden con lo declarado por el importador en el país receptor —como cuando ambas partes declaran que la carga son lubricantes cuando en realidad es diésel—, el contrabando es extremadamente difícil de detectar, según funcionarios de seguridad de ambos lados de la frontera.

En su comunicado del 24 de abril dirigido a Reuters, Ikon Midstream reconoció haber cometido errores en sus declaraciones de exportación, lo que supone una rectificación respecto a sus afirmaciones anteriores de haber utilizado los códigos de producto correctos en sus declaraciones ante la aduana estadounidense.

En el comunicado actualizado, la empresa calificó sus reiteradas inexactitudes documentales como errores «administrativos» y afirmó que no existía «ningún motivo de evasión arancelaria».

La gigante del transporte marítimo de petróleo Torm, gestora de los buques Torm Agnes y Torm Louise, no respondió a solicitudes de comentario para este reportaje. La empresa danesa comunicó a Reuters el año pasado que había puesto fin a su relación comercial con Ikon Midstream «en función de lo que ha salido a la luz», sin ofrecer más detalles.

Reuters informó anteriormente que el diésel que Ikon Midstream envió a México a bordo del Torm Agnes procedía de Imperial Oil, una empresa petrolera canadiense de la que la estadounidense Exxon Mobil tiene la mayoría accionaria, según cuatro fuentes familiarizadas con la operación.

Exxon también aparece en los informes de inspección de los tres embarques del Torm Louise, según documentos que Ikon Midstream compartió con Reuters, lo que indica que la petrolera suministró el combustible a Ikon Midstream. Las partes que figuran en los certificados de inspección son habitualmente el comprador, el vendedor y el operador de la terminal.

Exxon no respondió a múltiples solicitudes de comentario. La empresa cortó sus vínculos con Ikon Midstream a mediados de 2025, según una persona familiarizada con el asunto que no quiso dar más detalles.

El reportaje de Reuters de octubre reveló que Ikon Midstream adquirió el año pasado unos 120 mil barriles de diésel cargados en Canadá a bordo del Torm Agnes y luego transportados a México, donde fueron recibidos por Intanza. Los registros portuarios mostraron que la carga fue declarada dos veces ante la aduana mexicana como lubricante: primero en el puerto de Ensenada, donde una parte fue descargada en camiones cisterna y posteriormente en el puerto de Guaymas, donde el resto de la carga fue descargada de la misma manera.

Esa clasificación errónea permitió a Intanza evadir alrededor de siete millones de dólares en impuestos que habrían correspondido al diésel, calculó Reuters con base en el volumen de diésel y la tasa impositiva vigente en ese momento.

Fuentes de seguridad mexicanas informaron a Reuters que una empresa de transporte de carga llamada Mefra Fletes ayudó a retirar el diésel del Torm Agnes en ambos puertos. La empresa también ha sido identificada como una de las piezas centrales del presunto esquema de contrabando de combustible, según los cuatro documentos de seguridad gubernamentales.

Mefra Fletes e Ikon Midstream han trabajado juntas de manera extensiva en los últimos años, incluyendo transferencias de productos petroleros de buque a camión en múltiples puertos mexicanos, según las tres fuentes de seguridad mexicanas y dos de los documentos de seguridad. Un periodista de Reuters que se presentó en las oficinas de Ikon Midstream en Houston en agosto fue rechazado por un hombre que dijo ser empleado de la empresa y haber trabajado anteriormente para Mefra Fletes en México. El hombre se negó a dar su nombre completo.

Un quinto documento de seguridad del gobierno mexicano, sin fecha, del que Reuters revisó una parte, nombra a cinco propietarios o representantes de Mefra Fletes con presuntos vínculos con el CJNG. Reuters no pudo determinar si alguna de esas personas ha sido acusada formalmente, ni pudo localizarlas a ellas ni a Mefra Fletes para solicitar comentarios. La empresa no tiene presencia en redes sociales ni número de teléfono o dirección registrados.

Ikon Midstream no respondió a preguntas de Reuters sobre su presunta relación con Mefra Fletes.

Un comerciante de combustible con clientes que se desvanecen

En su demanda contra Reuters, Ikon Midstream se describió a sí misma como exportadora de productos petroleros y sostuvo que la responsabilidad de lo declarado ante la aduana mexicana recae exclusivamente en el importador.

Sin embargo, se espera que los exportadores estadounidenses conozcan a sus clientes y realicen intentos razonables para verificar que no están sancionados ni vinculados a una entidad sancionada, según ocho expertos jurídicos consultados por Reuters.

Esa vigilancia es fundamental tras la designación del CJNG y otros cinco cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras en febrero de 2025, según Ephraim Wernick, socio del despacho Vinson & Elkins y exfiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos especializado en corrupción internacional y lavado de dinero. Ello se debe a que los fiscales estadounidenses tienen ahora mayor margen para perseguir a cualquier parte sospechosa de proporcionar apoyo material a los cárteles, señaló.

«No está permitido hacerse el desentendido», afirmó Wernick, quien aclaró que no tiene conocimiento de Ikon Midstream ni de sus transacciones en México.

En su comunicado del 24 de abril, Ikon Midstream señaló que verifica a sus clientes mediante un «programa de diligencia debida basado en el riesgo». Afirmó que nunca había hecho negocios con una entidad que figurara en una lista de sanciones de Estados Unidos y que ninguna de sus contrapartes había mostrado «un comportamiento de pago inconsistente con el de un comprador mayorista legítimo de combustible».

Sin embargo, Reuters no pudo verificar ni la información más básica sobre Azteca Cone, incluida su dirección física.

Utilizando una dirección de Azteca Cone que figuraba en cuatro facturas de 2025 proporcionadas por Ikon Midstream, dos periodistas de Reuters viajaron en noviembre a una zona industrial en las afueras de Monterrey, en el norte de México. En esa ubicación operaba una empresa metalmecánica llamada C.W. Tech. Un empleado afirmó que nunca había oído hablar de Azteca Cone y que C.W. Tech llevaba tres años en esa dirección.

C.W. Tech no respondió a solicitudes de comentario. No hay indicios de que la empresa haya estado involucrada en el presunto esquema de contrabando de combustible.

Además, Reuters no encontró registros que mostraran que Azteca Cone o Intanza hubieran contado alguna vez con los permisos requeridos por la Secretaría de Energía para importar diésel o nafta a México, según una revisión de dichos permisos desde la fundación de las empresas en 2021 y 2022, respectivamente.

Los importadores que carecen de estos permisos pueden enfrentar multas cuantiosas o incluso penas de cárcel, según dos abogados mexicanos especializados en materia energética y fiscal.

La Secretaría de Energía no respondió a solicitudes de comentarios.

Ikon Midstream señaló que no era responsable de verificar la presencia física operativa de Azteca Cone, ni estaba obligada por la legislación estadounidense o mexicana a comprobar si su cliente mexicano contaba con dichos permisos, según su comunicado del 1 de abril.

Tanto Azteca Cone como Intanza también han visto revocada una autorización gubernamental crucial. Toda empresa que desee importar bienes de cualquier tipo a México debe contar con un registro vigente ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El 31 de marzo de 2025, tanto Intanza como Azteca Cone fueron suspendidas del padrón de importadores del organismo, según la lista oficial de empresas suspendidas del SAT. Esas suspensiones se produjeron menos de un mes después de que el Torm Agnes llegara al puerto mexicano de Ensenada el 8 de marzo de 2025.

Las suspensiones indican que Intanza y Azteca Cone perdieron sus autorizaciones de importación porque cada una tenía vinculación con otra parte que había sido suspendida de importar. El documento no identificó a ese tercero ni explicó los motivos de su suspensión.

La autoridad fiscal de México no respondió a solicitudes de comentario.

Ikon Midstream señaló en su comunicado del 1 de abril que «no puede ser considerada responsable de acciones tomadas por reguladores después de los hechos».

Además de Azteca Cone e Intanza, otras 13 empresas en México declararon haber hecho negocios con Ikon Midstream entre el 11 de octubre de 2019 y el 4 de mayo de 2025, importando productos que incluían lubricantes y camiones cisterna, pero no diésel, gasolina o nafta, en más de 300 transacciones, según datos de comercio exterior proporcionados por la empresa de análisis comercial Altana. 10 de estas empresas también fueron suspendidas del padrón de importadores por el SAT, siete de ellas sólo en 2025, según la lista de suspensiones del organismo.

La lista citó diversas razones para esas suspensiones: algunas de las empresas no pudieron ser localizadas por la autoridad fiscal; otras no presentaron declaraciones de impuestos; otras no contaban con los documentos necesarios para justificar sus operaciones en el extranjero. La lista de suspensiones no ofreció más detalles; la autoridad fiscal no hace públicos los pormenores de estos casos.

El SAT no respondió a solicitudes de comentario sobre las suspensiones de Azteca Cone, Intanza ni las otras 10 empresas. Un documento público emitido por la autoridad fiscal el 23 de enero de 2026 señaló que el SAT sospecha que una de esas 13 empresas —Komercialis— es una empresa fantasma que emitió facturas falsas por transacciones que nunca se realizaron.

Ninguna de las empresas respondió a solicitudes de comentario. La mayoría no tenía número de teléfono ni presencia en internet. Las preguntas enviadas por mensajería en su mayoría no pudieron ser entregadas porque las empresas no se encontraban en sus domicilios registrados.

Ikon Midstream afirmó que todas sus contrapartes tenían domicilios comerciales identificables en el momento de sus transacciones con ellas, según su comunicado del 24 de abril.

«Si nada más, esto es sospechoso»

El comercio internacional gira en torno a los códigos de producto, cadenas de números desarrolladas por la Organización Mundial de Aduanas para uniformar la identificación de las mercancías que entran y salen de los países. En Estados Unidos, estos se conocen como códigos del Arancel Armonizado (HTS, por su sigla en inglés).

Sin embargo, pese a su especificidad, el sistema es fácil de explotar porque los funcionarios de aduanas no pueden inspeccionar cada embarque para verificar que los códigos de producto consignados en los documentos comerciales correspondan a las mercancías.

Los contrabandistas que buscan evadir los aranceles de importación de combustible en México suelen codificar la carga como lubricantes u otro tipo de producto petrolero exento del gravamen, según expertos en comercio y autoridades.

Reuters informó en octubre que Ikon Midstream utilizó buques de Torm para entregar al menos cinco embarques de productos petroleros a México. Ambas empresas dijeron a Reuters que esas cargas eran diésel y nafta. Sin embargo, la documentación de exportación que la empresa comercializadora compartió con Reuters para cuatro de esos embarques mostró que Ikon Midstream utilizó códigos HTS correspondientes a lubricantes.

Un ejemplo involucra dos conocimientos de embarque. Uno con fecha del 7 de enero de 2025 y otro del 24 de enero de 2025, para embarques que partieron de Texas a bordo del Torm Louise. Ambos conocimientos de embarque identificaron la carga con el código HTS 2710.19.3020, que corresponde a aceites lubricantes utilizados en motores automotores, marinos o diésel, según la descripción del gobierno estadounidense en su base de datos en línea de códigos HTS. La descripción escrita en esos documentos también describía la carga como aceites lubricantes.

Los documentos de exportación de Estados Unidos proporcionados por Ikon Midstream para dos embarques adicionales a México —una carga de diésel y nafta enviada en el Torm Louise entre febrero y marzo del año pasado, y el diésel a bordo del Torm Agne— también utilizaron códigos HTS para lubricantes.

El abogado de Ikon Midstream señaló en un correo electrónico del 29 de octubre a Reuters que el uso del código 2710.19.3020 era apropiado porque se trata de «una categoría general de producto, y no la clasificación específica de la carga».

El gobierno de Estados Unidos discrepó de esa interpretación. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés) declinó comentar sobre empresas o investigaciones específicas, pero informó a Reuters que el código 2710.19.3020 no es el apropiado para el diésel ni para la nafta.

Los errores ocasionales en los documentos de comercio internacional pueden ocurrir por equivocaciones administrativas, malentendidos o barreras idiomáticas. Sin embargo, las inexactitudes recurrentes pueden considerarse una violación de las regulaciones de comercio exterior, según un portavoz de la CBP.

«La CBP considera muy seriamente los errores reiterados en la codificación HTS, tanto para importaciones como para exportaciones. La CBP puede tomar acciones de cumplimiento y aplicación de la ley, incluyendo decomisos, multas y mayor escrutinio», señaló el organismo en un correo electrónico del 26 de noviembre dirigido a Reuters.

James Swanson, exdirector de seguridad y controles de carga de la CBP, afirmó que el uso reiterado de códigos HTS incorrectos en la documentación de exportación de Estados Unidos por parte de Ikon Midstream fue para él una señal de alerta, en particular dado que el importador mexicano cometió el mismo error en sus declaraciones aduaneras. «Es difícil creer que esto haya sido solo un descuido», dijo. «Si nada más, esto es sospechoso», añadió.

Ante la posición de la CBP sobre los códigos de producto que Reuters puso en su conocimiento, Ikon Midstream reconoció haber cometido errores en sus declaraciones de exportación, calificó las irregularidades como menores e involuntarias y señaló en su comunicado del 24 de abril que estaba «comprometida con una clasificación precisa en adelante».

Un exinvestigador de la autoridad fiscal de México, quien habló de manera general sobre el contrabando de combustible, dijo a Reuters que los contrabandistas han comenzado a coordinarse en ambos extremos de las transacciones, utilizando los mismos códigos arancelarios falsos tanto en Estados Unidos como en México para que su engaño sea más difícil de detectar por las autoridades.

Esa estrategia es «la más compleja y sofisticada que hemos visto hasta ahora», señaló el exinvestigador. «Requiere (colaboración entre) el importador y el exportador, mucho conocimiento técnico y una estrategia sólida.»

Ikon Midstream señaló en su comunicado del 1 de abril que «no hubo coordinación entre Ikon Midstream y Azteca Cone» en lo que respecta a los códigos arancelarios.

Con información de Latin Us