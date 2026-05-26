GOBIERNO SOLEDENSE INFORMA AVANCES EN LA REGULARIZACIÓN DE VIVIENDA Y PRÓXIMA ENTREGA DE ESCRITURAS

– Durante sesión de Cabildo y del Consejo de Administración del INMUVI, el Alcalde, Juan Manuel Navarro destacó avances en la regularización de predios en El Huizache y anunció la entrega próxima de más de 300 escrituras.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó la Trigésimo Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo y la Octava Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del Instituto Municipal de la Vivienda (INMUVI), donde destacó los avances en la regularización de predios en diversas zonas del municipio, destacando la preparación de entrega de más de 300 escrituras para familias que han estado en espera de certeza jurídica, generando bienestar a través de la atención a rezagos históricos y soluciones reales.

Especificó que entre estos logros en regularización, se beneficiarán alrededor de 12 familias de la comunidad El Huizache, que durante más de 10 años permanecieron sin certidumbre legal sobre sus propiedades. Durante la sesión, el Alcalde informó que, además de los avances en El Huizache, el Ayuntamiento mantiene procesos de regularización que beneficiarán a más de 650 familias asentadas rumbo a Cerro de San Pedro, fortaleciendo el patrimonio de cientos de hogares soledenses bajo una política cercana a la población y de atención directa a quienes más lo necesitan.

Asimismo, se presentaron y aprobaron informes financieros, presupuestales y de actividades correspondientes al primer trimestre de 2026, consolidando el trabajo institucional del INMUVI, para su funcionamiento ordenado y óptimo en favor de las y los soledenses.

De acuerdo con información del Instituto Municipal de la Vivienda, actualmente se cuenta con alrededor de 250 escrituras listas para entrega y entre 60 y 70 más en proceso de firma, por lo que próximamente podrían concretarse más de 300 escrituras para familias de diversas colonias del municipio, cifra que supera ampliamente la meta anual planteada al inicio de la administración.

El Gobierno municipal reafirma que estos resultados son reflejo de la coordinación entre autoridades municipales y estatales, así como de la confianza ciudadana en un Gobierno que escucha, atiende y brinda acompañamiento directo para evitar fraudes relacionados con falsos gestores.

El INMUVI continúa ofreciendo atención personalizada en sus oficinas ubicadas en la calle Blas Escontria en la Cabecera municipal, en horario de 8:00 a 15:00 horas, orientando a las y los ciudadanos en procesos de escrituración y regularización de asentamientos humanos, con ello, el Ayuntamiento refrenda el compromiso de impulsar el cambio que transforma y fortalece la certeza patrimonial de las familias soledenses.