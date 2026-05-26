AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ESTÁ LISTO PARA IMPRESIONAR CON “ZUMBANDA», ESTE VIERNES

– El Instituto Municipal de la Juventud invita a la población a disfrutar de una tarde llena de energía con las presentaciones de Grupo La Fuerza y Banda La Definitiva, en un evento gratuito para todas las edades.

Luego del éxito rotundo que reunió a más de mil 500 personas en su primera edición, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Instituto Municipal de la Juventud, invita a la población a participar en “Zumbanda 2.0”, que se realizará este viernes 29 de mayo a las 6:30 de la tarde en el Teatro y Centro Cultural «Doroteo Arango», con música en vivo, activación física y un ambiente totalmente familiar, como parte de las acciones impulsadas bajo la guía del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Esta segunda edición busca volver a reunir a mujeres, hombres, jóvenes y familias completas en una dinámica innovadora que fusiona las rutinas de zumba con el ritmo de agrupaciones en vivo; en esta ocasión, “Grupo La Fuerza” y “Banda La Definitiva” serán las encargadas de amenizar la tarde deportiva, mientras instructores especializados pondrán en movimiento a las y los asistentes con coreografías llenas de energía, entusiasmo y diversión.

El Instituto Municipal de la Juventud destacó que, tras la extraordinaria respuesta ciudadana registrada en la Plaza principal durante el primer evento, se decidió dar continuidad a esta actividad que promueve el bienestar físico, la convivencia social y el fortalecimiento del tejido comunitario, acercando espacios recreativos y saludables a todos los sectores de la población, especialmente a las y los jóvenes.

Con actividades que impulsan la cercanía social y fomentan estilos de vida saludables, el Gobierno Municipal continúa generando eventos innovadores y accesibles para las familias soledenses, consolidando el cambio que transforma y que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, con un gobierno cercano que escucha y atiende a su gente.