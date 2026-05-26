GOBIERNO DE SOLEDAD IMPLEMENTA LIMPIEZA PREVENTIVA ANTE PRONÓSTICO DE LLUVIA 

• Cuadrillas municipales trabajan en el retiro de lodo, maleza y residuos sólidos para proteger a las familias y mantener vialidades seguras y funcionales, en colonias San Lorenzo y Vizcaya.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Servicios Municipales, intensificó trabajos preventivos de limpieza y saneamiento en la colonia San Lorenzo, específicamente en las calles Santander y Barcelona, donde se realizan labores de retiro de lodo, maleza y toneladas de residuos acumulados tras las recientes lluvias registradas en el municipio; estas acciones buscan disminuir riesgos, mantener el flujo adecuado del agua y brindar mayor seguridad a las familias habitantes de la zona ante el pronóstico de que continúen las precipitaciones, siguiendo la instrucción del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, de mantenerse cerca de la población y atender de forma inmediata las necesidades prioritarias de las colonias.

Las cuadrillas de la dependencia municipal llevan a cabo trabajos integrales de barrido manual, deshierbe, recolección de residuos, retiro de azolve y limpieza general utilizando palas, picos, escobas, carretillas, machetes y demás herramientas necesarias para rehabilitar las vialidades afectadas y mejorar las condiciones urbanas; además, estas acciones permiten prevenir taponamientos, encharcamientos y posibles afectaciones a viviendas, favoreciendo un entorno más limpio, ordenado y seguro para las y los ciudadanos.

De manera simultánea, el Gobierno Municipal también mantiene labores de limpieza en el fraccionamiento Vizcaya, sobre la calle Murguía esquina con Santa Martha, donde personal de Servicios Municipales desarrolla tareas similares para retirar acumulaciones de tierra, basura y maleza derivadas de las lluvias recientes, fortaleciendo la capacidad de respuesta del Ayuntamiento en distintos sectores del municipio y garantizando atención cercana a las familias soledenses.

Con estas acciones preventivas, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de escuchar y atender oportunamente a la ciudadanía, impulsando el cambio que transforma con servicios públicos eficientes, cercanos y enfocados en proteger el bienestar de las familias, especialmente de quienes habitan en zonas vulnerables durante la temporada de lluvias.