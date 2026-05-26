OPERATIVOS COORDINADOS FORTALECEN LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN EL ESTADO

• Las acciones desplegadas en las cuatro regiones continúan generando resultados para preservar la tranquilidad de las familias potosinas.

Derivado de las acciones conjuntas implementadas mediante la Base de Operaciones Mixta Interinstitucional (BOMI), autoridades de los tres órdenes de Gobierno llevaron a cabo distintos operativos que derivaron en la detención de dos personas por su probable participación en delitos contra la salud, además del aseguramiento de un arma de fuego en hechos distintos.

El primer hecho ocurrió en el municipio de Ahualulco, donde elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, detuvieron a un adolescente y a José “N”, de 29 años, luego de asegurarles diversas dosis de “cristal”, además de la camioneta en la que se desplazaban.

Por otra parte, en Mexquitic de Carmona, durante recorridos de seguridad y vigilancia, las fuerzas operativas aseguraron un arma de fuego tipo revólver, misma que fue abandonada.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene un trabajo coordinado y sin límites, mediante estrategias enfocadas en la prevención y combate de conductas que afectan la paz y la seguridad de las familias potosinas.