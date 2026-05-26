Tarifas de Interapas se apegan a la Ley de Cuotas aprobada por el Congreso del Estado.

Arturo Jaimes Núñez llama a mantener una visión institucional sobre los retos del agua en la zona metropolitana.

SLP.- Arturo Jaimes Núñez, encargado de despacho de la dirección general de Interapas, señaló que los cobros y tarifas aplicados por el organismo operador se encuentran sustentados en la Ley de Cuotas y Tarifas vigente, aprobada por el Congreso del Estado, por lo que reiteró la importancia de abordar los temas relacionados con el agua desde una perspectiva técnica e institucional.

Lo anterior, luego de las declaraciones realizadas por el diputado Gámez, respecto al funcionamiento y cobros aplicados por el organismo operador.

Jaimes Núñez recordó que el legislador ya encabezó la Comisión Estatal del Agua, por lo que conoce a profundidad la complejidad operativa, financiera y técnica que implica garantizar el servicio de agua potable, drenaje y saneamiento en la zona metropolitana.

Respecto al caso mencionado sobre un supuesto cobro de 80 mil pesos, el encargado de despacho de Interapas aclaró que no corresponde a un pequeño negocio, sino a una serie de inmuebles que, por sus características, requieren un tipo de toma y contratación distinta a la doméstica, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

“Todos los cobros y procedimientos administrativos se encuentran regulados por la Ley de Cuotas y Tarifas aprobada por el Poder Legislativo y pueden ser revisados por las instancias correspondientes”, acotó.

Finalmente, hizo un llamado a mantener el diálogo y la colaboración entre autoridades para atender de manera responsable los desafíos del agua, priorizando soluciones para la ciudadanía por encima de cualquier interés político.