Gobierno de la Capital y UASLP aliados en la prevención del delito, lanzan convocatoria de expresión artística

El Alcalde Enrique Galindo y la Directora de la Facultad del Hábitat, Maestra Rosa María Reyes Moreno presentaron este día en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal, el concurso “El Arte también previene”, que es una iniciativa surgida de la alianza entre el Ayuntamiento de SLP y la máxima casa de estudios potosina, para hacer conciencia, generar cultura y prevenir delitos informáticos a través de expresiones artísticas a través de pintura, escultura, instalación, fotografía y video. A partir de hoy queda abierto el registro en el siguiente enlace: (sspcslp.gob.mx⁠).

Al presentar el concurso “El Arte también previene”, una estrategia conjunta entre el Gobierno de la Capital y la UASLP, el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos resaltó esta estrategia con la que se busca evitar la violencia digital y los delitos informáticos mediante la concientización de los entornos digitales, a la par de fomentar la cultura de paz y el autocuidado digital a través de expresiones artísticas visuales y creativas, por lo que se espera que esta convocatoria sea un referente nacional.

El Alcalde Capitalino subrayó la participación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí e insistió en la importancia de la alianza estratégica para crear conciencia a través del arte, «para influir en el estado de ánimo social y está combinación de expresiones para alertar sobre riesgos digitales y que sirva para difundir mensajes preventivos». El Presidente Municipal pidió además abrir charlas sobre prevención de delitos digitales para que quienes participen tengan mayores elementos para desarrollar sus propuestas.

En su intervención, la Directora de la Facultad del Hábitat, Rosa María Reyes Moreno, destacó el apoyo del Alcalde Enrique Galindo y también de parte de la Máxima Casa de Estudios, por lo que auguró éxito a esta convocatoria.

Por su parte, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, Juan Antonio Villa Gutiérrez, explicó que “El Arte también previene”, incluye pintura y escultura, en donde podrán participar en las categorías: infantil y juvenil, desde los 6 hasta los 17 años y para quienes ganen los premios serán en especie, además de reconocimientos; mientras que en la categoría de más de 18 años, será en fotografía, video e instalación artística y la premiación es de 30 mil pesos para el 1er lugar; 20 mil para el 2º y para el tercer sitio, 10 mil pesos.

En esta iniciativa participan además las Direcciónes Municipales de Cultura y Turismo, así como la Delegación de La Pila, cuyo registro estará abierto hasta el 21 de junio y deberá realizarse en línea, en esta liga: (policiaciberneticamunicipal.sspcslp.gob.mx), todo ello, para generar sinergia mediante el uso responsable de la tecnología para construir ciudadanía digital más segura.