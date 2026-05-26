UBR Maravillas fortalece tratamientos de rehabilitación con nueva jornada de aplicación de toxina

65 pacientes recibirán atención especializada durante las próximas semanas

DIF Capitalino mantiene acciones permanentes en favor de la salud y rehabilitación integral

SLP.- El Sistema Municipal DIF de San Luis Potosí, a través de la Unidad Básica de Rehabilitación Maravillas, puso en marcha la segunda jornada de aplicación de toxina botulínica correspondiente al periodo 2025–2026, con el propósito de dar continuidad a los tratamientos terapéuticos de las y los usuarios que requieren este importante apoyo médico.

Durante las próximas cuatro semanas se brindará atención a 65 pacientes, a fin de concluir satisfactoriamente este programa y reforzar el seguimiento clínico especializado que contribuye al bienestar y desarrollo funcional de las personas beneficiarias.

La Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez, señaló que mantener este tipo de jornadas representa un compromiso permanente con la salud y la calidad de vida de las familias potosinas, especialmente de quienes requieren atención especializada para mejorar su movilidad y autonomía.

“En el DIF Municipal seguimos impulsando acciones que permitan a nuestras usuarias y usuarios acceder a tratamientos oportunos, dignos y continuos. Nuestro compromiso es brindar atención humana e integral que contribuya al bienestar de las personas y sus familias”, expresó.

Gracias a las jornadas continuas desarrolladas durante 2025 y 2026, se ha logrado mantener la efectividad de los tratamientos, favoreciendo una mejor funcionalidad y calidad de vida para las y los pacientes atendidos en la UBR Maravillas.

Arriaga Márquez, afirmó que el DIF de San Luis Capital reafirma su labor de impulsar programas de salud y rehabilitación que fortalezcan una atención cercana, profesional e inclusiva para la población potosina.