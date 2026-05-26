Se reitera invitación para disfrutar amplio programa gratuito del Sistema Municipal de Bibliotecas

La Dirección de Educación de la Capital busca incentivar en estos espacios no sólo el aprendizaje sino la convivencia social

Asimismo, la “Biblioteca Móvil” continúa con sus recorridos sin costo a planteles educativos

La Dirección de Educación del Gobierno de San Luis Capital reafirmó el amplio programa sin costo que se mantiene en todas las bibliotecas que forman parte del Sistema Municipal, de ahí la importancia de que se conviertan en lugares para que las familias no sólo aprendan, sino también compartan y hasta convivan.

Se recordó que en todas las bibliotecas municipales se cuenta con un área infantil, en la que se fomenta la lectura desde edades tempranas; una ludoteca, en la que también se incentiva el juego libre y guiado; se impulsa la inclusión con salas especializadas con libros en Braille, y se impulsa la cultura mediante el Cine club, talleres artísticos, formativos y de entretenimiento.

Las bibliotecas que administra el Ayuntamiento Capitalino se ubican en: “Enrique Almazán Nieto” en Yucatán #515, en la colonia Popular; “Mariano Aguilar” en Portugal No. 90, Unidad Ponciano Arriaga; “Joaquín Antonio Peñalosa” en San Francisco #115, Col. Valle de San José; CATRA en Padre Kino No. 2, colonia FOVISSSTE y “Juan José Arreola” en Hidalgo No. 35 – junto a la Iglesia -, Escalerillas.

También está la “Rosario Castellanos” en avenida Palau sin número en la delegación de Bocas; “Terremoto” en Francisco Villa No. 75, al interior del Centro de Desarrollo y Aprendizaje; “Sor Juana Inés de la Cruz” en Plan de Ayutla No. 123, Fracc. Saucito y finalmente, la “Nereo Rodríguez Barragán” localizada en el lado oriente de la Alameda Central “Juan Sarabia”.

Para concluir, la Dirección de Educación añadió que también siguen los recorridos de la Biblioteca Móvil, donde además de visitar escuelas, se llevan libros, lectura y diversión directo a sus instalaciones. Y para apartar fecha de forma rápida y sencilla, se puede hacer en el siguiente sitio: https://www.facebook.com/EducaMpalSLP