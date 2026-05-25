POR VIOLENCIA FAMILIAR DOS HOMBRES Y DOS MUJERES SON DETENIDOS POR OFICIALES DE LA GCM DE SOLEDAD

– Las intervenciones derivaron de distintos llamados de auxilio en las colonias Agaves, Hogares Populares, San Felipe y San Francisco

La Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez informa que dos mujeres y dos hombres fueron detenidos por por su presunta participación en hechos con apariencia de delito por violencia familiar.

Atendiendo de manera oportuna reportes ciudadanos en situación de riesgo, oficiales municipales acudieron a un llamado en la colonia Agaves, donde un hombre refirió que su pareja identificada como Concepción “N” con 33 años de edad, habría intentado sustraer a sus hijos causando daño al portón de su domicilio y agrediéndole física y verbalmente, derivado de estos hechos, solicitó la intervención policial, ya que era su deseo proceder legalmente.

Posteriormente, los oficiales municipales se trasladaron a la colonia Hogares Populares, donde fue detenida Leticia “N” de 58 años, señalada por presuntamente agredir física y verbalmente a su nuera y nieta, causando daños en el interior y exterior del domicilio. La afectada expresó su deseo de continuar con su denuncia ante las autoridades competentes.

Con atención oportuna a otro reporte ciudadano en la colonia San Felipe, quedó en calidad de persona detenida Nahum “N” 22 años, por presuntamente haber agredido física y verbalmente a su pareja sentimental.

Finalmente, en la colonia San Francisco se atendió un auxilio ciudadano donde quedó asegurado Alan “N” de 24 años, por presuntamente haber agredido física y verbalmente a su pareja, ademas de retenerla contra su voluntad en el interior del domicilio. La afectada solicitó la intervención de la policía ya que temía por su integridad y la de su hija menor de 4 años, expresando su deseo de proceder legalmente.

Todas estas personas fueron informadas de sus derechos para después ser trasladadas ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde quedaron a disposición para dar continuidad a las denuncias presentadas en cada caso.

La Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de atender de manera inmediata y con cercanía cada denuncia o reporte de violencia familiar, trabajando de forma permanente para prevenir y erradicar estas conductas, salvaguardando el bienestar de las familias soledenses.