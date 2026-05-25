SAN LUIS POTOSÍ, SÉPTIMO LUGAR NACIONAL EN ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

• Impulsado por la modernización de infraestructura y paz social, el Estado potosino escaló tres posiciones en el ranking nacional y se posiciona como el segundo más competitivo de la región del Bajío.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Economía federal, México rompió un récord histórico durante el primer trimestre de este año al captar 23 mil 591 millones de dólares por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED). En este escenario de dinamismo global, San Luis Potosí se consolidó como un actor clave para el desarrollo del país al ubicarse como el séptimo estado de la República con mayor captación de capital internacional.

Con estos resultados, la entidad potosina sube tres escaños en el ranking nacional, mostrando un avance significativo en comparación con el año anterior, cuando se ubicó en la décima posición con una recepción de 130.8 millones de dólares. En el actual ejercicio, el estado superó a importantes economías del país y solo fue antecedido en la lista por la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Baja California, Jalisco y Puebla, lo que refleja la efectividad de las condiciones locales para retener y atraer capitales.

De esta manera, San Luis Potosí se posiciona además como el segundo estado de la región del Bajío, solo por detrás de Jalisco, en captar la mayor cantidad de inversión extranjera directa. Este logro consolida la proyección del territorio potosino como una sólida fortaleza económica y un referente de competitividad en el centro del país.

Este avance histórico es atribuible a la política de acompañamiento y gestión que el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha realizado para atraer nuevos proyectos industriales y comerciales. Asimismo, destaca el impacto directo de las acciones que su Gobierno ha emprendido para elevar el atractivo del estado, tales como la modernización integral de la infraestructura vial y conectividad, sumado al robustecimiento de las estrategias de seguridad pública, factores que en conjunto brindan certidumbre y consolidan a la entidad como un destino idóneo y seguro para los negocios.