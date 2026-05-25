RICARDO GALLARDO GARANTIZA ORDEN Y PAZ SOCIAL EN SAN LUIS POTOSÍ

* El Gobernador del Estado fortalece la coordinación entre Guardia Civil Estatal, Guardia Nacional y SEDENA para mantener la vigilancia permanente en las cuatro regiones.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, encabezó una reunión con mandos de la Guardia Nacional y SEDENA, así como de titulares de su gabinete de seguridad, para fortalecer las acciones de la Estrategia Integral de Seguridad que permiten el orden, la paz y la tranquilidad social en las cuatro regiones del Estado.

El Gobernador Ricardo Gallardo destacó la reforma constitucional que establece un salario mínimo de 14 mil pesos a los elementos de las 59 policías municipales del Estado, lo que dignifica la labor policiaca de los agentes y los incentiva a trabajar con responsabilidad y compromiso. De igual forma, el Mandatario Estatal recordó la inversión que las y los alcaldes deben de realizar de hasta el 20 por ciento de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN) 2026 en acciones de seguridad pública, priorizando la inversión en patrullas, equipamiento, capacitación, profesionalización y fortalecimiento operativo de las corporaciones locales.

El Gobernador de San Luis Potosí reiteró que, gracias al trabajo coordinado entre la Guardia Civil Estatal, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y las corporaciones municipales, hoy San Luis Potosí, en el cambio que se vive y se siente, se mantiene entre los cuatro estados con mejores indicadores de seguridad a nivel nacional, resultado de una estrategia permanente de vigilancia, inteligencia, prevención y reacción inmediata ante cualquier hecho que vulnere la tranquilidad de las familias potosinas.

Finalmente, Ricardo Gallardo comentó que su administración no bajará la guardia en materia de seguridad y continuará reforzando los operativos conjuntos en carreteras, zonas urbanas, comunidades rurales y puntos estratégicos de las cuatro regiones, privilegiando la cercanía con la ciudadanía y la presencia permanente de las corporaciones de seguridad en beneficio de las familias potosinas.