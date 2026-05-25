CAMINO A LA LIBERTAD SERÁ UNA VÍA MODERNA Y SEGURA PARA TODAS Y TODOS

La modernización avanza con obras que beneficiarán a familias, transportistas, comerciantes y clientes de la zona.

Una de las prioridades del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha sido fortalecer la infraestructura urbana para brindar vialidades más seguras, ágiles y funcionales, por lo que la modernización de la avenida Camino a La Libertad avanza con paso firme como una obra estratégica orientada a consolidar una movilidad sin límites, reduciendo tiempos de traslado y dignificando las colonias del sector.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), Isabel Leticia Vargas Tinajero, informó que actualmente continúan labores de conformación de terracerías y base hidráulica, además de la construcción de nueva infraestructura sanitaria subterránea y las bases para el alumbrado público. Estas acciones representan un avance notable con una movilidad más eficiente para familias, transportistas, comerciantes y clientes de la zona.

La obra entra en una etapa clave con el colado y detallado mediante concreto hidráulico de alta resistencia, lo que permitirá una mayor durabilidad y funcionalidad. La modernización de esta avenida forma parte del cambio que se vive y se siente al recuperar espacios urbanos con mejor infraestructura, mayor seguridad vial y condiciones más dignas para el traslado diario.