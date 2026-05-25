MATRIMONIOS GRATUITOS MANTIENEN ALTA DEMANDA EN OFICIALÍAS DEL REGISTRO CIVIL DE SOLEDAD

• Las ocho Oficialías del Registro Civil mantienen atención constante en enlaces matrimoniales gratuitos y ceremonias civiles para brindar certeza jurídica y apoyo económico a las familias.

Cientos de parejas en Soledad de Graciano Sánchez han aprovechado los matrimonios gratuitos que ofrece el Ayuntamiento a través de las Oficialías del Registro Civil, consolidándose como uno de los trámites con mayor demanda entre la población por el ahorro económico y la certeza jurídica que representa para las familias; en promedio, las Oficialías Quinta, Sexta y Séptima concretan hasta 100 enlaces matrimoniales al mes entre ceremonias gratuitas y en horarios especiales, como parte de la política de cercanía social impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

La Oficial del Registro Civil de la Oficialía Sexta, Dolores Herminia Juárez Herrera, informó que mensualmente celebra alrededor de 35 matrimonios, puntualizó que gran parte de las parejas que acceden a este beneficio tienen entre 10 y 25 años viviendo en unión libre, y deciden formalizar legalmente su relación gracias al apoyo municipal, y destacó que este programa permite fortalecer la seguridad jurídica de las familias soledenses. “Muchas parejas agradecen este apoyo porque les permite dar certeza legal a su patrimonio y a sus hijos”, expresó.

Por su parte, Araceli Martínez, titular de la Oficialía Séptima del Registro Civil, detalló que en esa dependencia se realizan alrededor de 35 matrimonios gratuitos al mes, además de ceremonias fuera de horario hábil. “Cada vez más parejas se acercan para formalizar su unión aprovechando este apoyo, porque representa un beneficio económico importante”, destacó.

De acuerdo con Daniela Carolina Fuentes Delgado, encargada de la Oficialía Octava del Registro Civil, dicha oficina realiza un promedio estimado de 25 trámites mensuales, y entre los diversos servicios que se ofrecen a la ciudadanía, los trámites que registran una mayor demanda es la celebración de matrimonios gratuitos.

En tanto en la Oficialía Quinta se celebran entre 15 y 25 enlaces matrimoniales cada mes; las autoridades también señalaron que en el municipio se celebran matrimonios igualitarios de manera regular, reflejando una atención incluyente y accesible para toda la ciudadanía, que forma parte del compromiso del Gobierno Municipal de mantenerse cerca de las familias y brindar servicios que impacten directamente en su bienestar, consolidando el cambio que se vive en Soledad.