Andy López Beltrán abandona la coordinación en la elección en Coahuila para buscar candidatura en Tabasco

A 15 días de las elecciones intermedias en Coahuila, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andy López Beltrán, abandonó la Comisión de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para buscar una diputación federal por el VI Distrito Electoral de Tabasco, con lo que dejó en el aire la última fase de la campaña de los 25 legisladores que buscan renovar el Congreso coahuilense.

“Lo anterior se debe a que he decidido que, en su momento, en los tiempos que nuestras convocatorias marcan y la ley electoral señala, contenderé por el cargo de diputado federal por la vía de elección popular”, explicó.

En una carta dirigida a la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, Andy presentó un breve resumen de sus actividades en poco más de año y medio de trabajos, en los que destacó un incremento del padrón de morenistas a 10 millones de militantes y la credencialización de siete millones.

“Hoy podemos afirmar con orgullo que nuestro partido es la organización política más grande en la historia de México y una de las más grandes del mundo. Pero, sobre todo, una de las más organizadas”, aseguró en su texto.

Renuncia a 15 días de la elección en Coahuila

Después de la derrota electoral en Durango, Andy López Beltrán se había puesto como prioridad las elecciones intermedias en Coahuila, previstas para el próximo 7 de junio, en donde buscaba obtener las 25 curules del Congreso para su partido.

Como parte de su estrategia, el hijo del expresidente había decidido vivir de fijo en Coahuila para seguir de cerca la evolución de las campañas, y mediar entre las diferencias entre los liderazgos locales como la senadora morenista, Cecilia Guadiana y los aliados del Partido del Trabajo (PT) encabezados por Ricardo Mejía Verdeja.

Como parte de su estrategia de cierre de campañas, Andy había logrado un acuerdo con 63 legisladores federales para que le ayudaran en la promoción del voto.

De acuerdo con un documento denominado «Coahuila 2026», Morena tenía previsto dar prioridad a Saltillo con 17 legisladores, entre ellos Dolores Padierna, Enrique Vázquez o Petra Romero, donde hay cuatro distritos electorales.

En el mismo plan estaba previsto dejar al municipio de Torreón, que abarca cuatro distritos electorales, repartirse entre 16 diputados, como la vicecoordinadora Gabriela Jiménez, Irma Juan Carlos y Marina Vitela.

La última reunión con legisladores, con el fin de afinar detalles para la ultima etapa de las campañas, se registró el pasado sábado 23 de mayo en Ciudad Acuña; sin embargo, dos días después los legisladores se enteraron por redes de la conclusión de Andy como secretario de Organización del partido.

Con la salida del hijo del expresidente, quien se quedará a operar la última etapa de la campaña es el diputado federal Jesús Emiliano Álvarez, suplente de César Cravioto Romero, actual secretario de gobierno de la Ciudad de México, según trascendió entre legisladores de Morena.

Con información de Latin Us