AMBUDOG ACERCA SERVICIOS VETERINARIOS GRATUITOS A CIENTOS DE COLONIAS DE SOLEDAD

– Más de dos mil 700 vacunas antirrábicas han sido aplicadas gratuitamente por la unidad Ambudog, además de consultas veterinarias y desparasitaciones en distintos sectores de Soledad.

Con una atención cercana a las familias y acciones permanentes en favor de la salud pública y el bienestar animal, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez mantiene el recorrido diario de la unidad Ambudog en diversas colonias del municipio, brindando consultas veterinarias, desparasitaciones y aplicación de vacuna antirrábica de manera gratuita; actualmente, se han aplicado alrededor de dos mil 700 vacunas y se avanza en una segunda vuelta de cobertura en beneficio de perros y gatos, respondiendo a la encomienda del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

El director de Servicios Municipales, Antonio Zamarripa Quintero informó que la campaña de vacunación antirrábica se desarrolla de forma permanente en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, con visitas programadas a cada colonia cada seis meses, con el objetivo de dar continuidad a la protección de las mascotas y fortalecer la prevención de enfermedades; detalló que hasta el momento se han cubierto 286 colonias mediante el servicio de Ambudog.

“Diariamente se realizan alrededor de 90 consultas y desparasitaciones, además de la aplicación constante de vacunas antirrábicas, buscamos acercar estos servicios a las familias para que puedan cuidar la salud de sus mascotas sin necesidad de trasladarse largas distancias”, señaló el funcionario municipal, refiriendo que esto contribuye al cambio que se impulsa para fortalecer la atención animal y proteger el buen social.

El Gobierno Municipal reafirma así su compromiso de escuchar y atender las necesidades de la ciudadanía, impulsando programas que fortalecen la salud pública y el cuidado responsable de los animales de compañía, como parte del cambio que transforma y que mantiene a la administración cerca de las familias soledenses.