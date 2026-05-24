UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLEDENSE DETONA ECONOMÍA LOCAL Y FACILITA TRÁMITES A CIUDADANÍA

– El Alcalde, Juan Manuel Navarro destacó que la ubicación céntrica y accesible, incrementó la afluencia de contribuyentes y ha impulsado la apertura de nuevos comercios.

A poco tiempo de haber iniciado operaciones, la nueva Unidad Administrativa Municipal (UAM) de Soledad de Graciano Sánchez, se ha consolidado como un motor de desarrollo integral, transformando la dinámica económica local y eficientizando los servicios públicos, externó el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, quien destacó el profundo impacto positivo que este complejo trajo tanto para la ciudadanía como para el sector comercial aledaño.

El Presidente Municipal señaló que la llegada de la UAM inyectó una gran vitalidad a los alrededores, convirtiéndose en un detonador directo para la economía de las familias soledenses, donde el cambio se ve y beneficia integralmente; la constante afluencia de usuarios y trabajadores durante el día ha provocado que los comercios ya existentes registren excelentes ventas, e incluso, ha motivado a que muchos habitantes comiencen a emprender nuevos negocios en la zona.

«Hoy somos testigos del cambio que se vive en Soledad; la nueva Unidad Administrativa además de concentrar los servicios en un solo lugar, también está reactivando la economía de los hogares que se encuentran a su alrededor, desde los primeros días vemos locales llenos y nuevos emprendimientos que nacen gracias a todo el movimiento diario; este es el ejemplo de nuestro Gobierno cercano a todas y todos, que lleva bienestar directamente a los bolsillos de nuestra gente», afirmó Navarro Muñiz.

Además del beneficio comercial, el Alcalde resaltó un incremento significativo en el número de contribuyentes que acuden a realizar y regularizar sus trámites y pagos, ya que ahora al contar con una ubicación estratégica, más céntrica y con conectividad accesible para todas y todos, las y los usuarios han respondido de manera favorable, reduciendo los tiempos de traslado y facilitando el cumplimiento de sus obligaciones de forma cómoda y segura.

El edil reiteró su compromiso de mantener una administración de puertas abiertas, moderna y con infraestructura digna que esté a la altura de las necesidades del municipio. Finalmente, aseguró que no se bajará la guardia para seguir acercando los servicios a la población y generar entornos que propicien el desarrollo social, consolidando de esta manera el cambio que se vive en Soledad, con paso firme hacia la modernización y el crecimiento.