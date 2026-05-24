A TRAVÉS DE UAVI, GOBIERNO SOLEDENSE DESPLIEGA FIRMES ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

– En el último mes, se atendieron aproximadamente 72 auxilios por violencia, de los cuales, derivado de la rápida intervención de los elementos de seguridad, el 50 por ciento de los presuntos agresores fueron puestos a disposición de la Fiscalía

Con el propósito de consolidar un gobierno cercano a la gente y garantizar la tranquilidad e integración de las familias, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Unidad Especializada en Atención a la Violencia Familiar y de Género (UAVI) de la Guardia Civil Municipal, mantiene la implementación de estrategias de prevención, contención y auxilio inmediato, demostrando el cambio que se vive en el municipio con hechos y con una policía más humana y de proximidad, consolidando a esta Unidad como un pilar fundamental para salvaguardar la integridad de las mujeres, niños y sectores vulnerables.

Martha Laura de León Noyola, encargada de la jefatura de la UAVI, informó que la corporación cuenta con un modelo integral que brinda atención psicológica, contenciones emocionales, asesoría jurídica y trabajo social de manera totalmente gratuita y general para toda la ciudadanía. Para lograr un impacto profundo, la dependencia trabaja en estrecha coordinación con instituciones como la Instancia de la Mujer, la Secretaría de las Mujeres, el Centro de Justicia para las Mujeres y la Fiscalía General del Estado, manteniéndose además enlazada directamente con el sistema «Código Rosa» para ofrecer una respuesta inmediata ante situaciones de alto riesgo.

La efectividad de este trabajo coordinado y respaldado por la visión de proximidad social del Alcalde Juan Manuel Navarro, se refleja en las cifras operativas del último mes, periodo en el que la UAVI atendió un aproximado de 72 auxilios por violencia, de los cuales, gracias a la rápida intervención de los elementos de seguridad, el 50 por ciento de los presuntos agresores fueron detenidos en flagrancia y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, asegurando que estos delitos no queden impunes y enviando un mensaje claro de cero tolerancia ante la violencia.

Para prevenir estas conductas, la UAVI despliega diariamente operativos de vigilancia estacionaria y recorridos de seguridad en horarios estratégicos de 4:00 a 7:00 horas y de 20:00 a 00:00 horas en avenidas y calles principales de todo el municipio, permitiendo un acercamiento directo con las mujeres; además, se proporciona el servicio de movilidad y acompañamiento para las víctimas, complementado con programas de atención y talleres en centros educativos diseñados para erradicar la violencia de género desde la juventud.

Aunado a los patrullajes, la corporación participa activamente en las Ferias de Seguridad e instala módulos informativos con el objetivo de acercar datos valiosos a la población para que no se normalice la violencia dentro del entorno familiar, acciones que se realizan con el fin de dar difusión constante con la que se busca concientizar a la ciudadanía, visibilizar los derechos de las mujeres y poner a su alcance todas las herramientas institucionales disponibles para su protección y desarrollo integral.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reitera su compromiso de mantener un gobierno cercano e invita a la población a utilizar las líneas de atención directa: el número de la UAVI es el 444 585 46 36 en un horario de 8:00 a 16:00 horas, mientras que el número directo de la Guardia Civil Municipal es el 444 854 78 07, con atención disponible las 24 horas. Con estos servicios, el Gobierno Municipal reafirma que el cambio en Soledad avanza con paso firme hacia un municipio más seguro y justo.