Domingo de Pilas llegó a la colonia La Gloria con limpieza, alumbrado y servicios de salud

Dependencias municipales realizaron acciones integrales en espacios públicos y atención directa a vecinos de la colonia, como parte del trabajo permanente encabezado por el Alcalde capitalino.

Como parte del trabajo permanente que impulsa el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos para mejorar los servicios y atender de manera directa las necesidades de la ciudadanía, el Ayuntamiento de San Luis Potosí llevó a cabo la edición 223 del programa Domingo de Pilas en la colonia La Gloria, con la participación de directores de distintas dependencias municipales y personal operativo.

Durante esta jornada de trabajo, cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza, mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos, además de atender solicitudes planteadas previamente por habitantes de la zona. Vecinos de La Gloria señalaron que desde hace varias semanas habían solicitado servicios relacionados con alumbrado público, poda de árboles y reparación de calles, acciones que fueron ejecutadas durante este Domingo de Pilas como parte de la atención permanente del Gobierno de la Capital.

El Director de Servicios Municipales, Christian Azuara, informó que en esta colonia se colocaron nuevas luminarias con el objetivo de mejorar la iluminación de las calles y brindar mayor seguridad y funcionalidad a este sector de la ciudad, además de reforzar las acciones de mantenimiento urbano.

Por su parte, Edmundo Torrescano destacó que en esta edición del Domingo de Pilas también se acercó a los habitantes la Ruta de la Salud, programa coordinado por el DIF Municipal mediante el cual se ofrecieron servicios médicos gratuitos, realización de exámenes de salud y apoyos como donación de lentes, aparatos auditivos y atención dental.

La Regidora Maritza Jenith Vázquez reiteró que este programa tiene como propósito mejorar la ciudad y atender de manera directa las necesidades de la población, como parte de los principales objetivos de la administración municipal encabezada por el Alcalde capitalino.