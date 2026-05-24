Gobierno de la Capital realiza labores nocturnas de limpieza en el Centro Histórico

Cuadrillas municipales realizaron trabajos de hidrolavado, barrido y recolección de basura en los Pasajes Hidalgo y Zaragoza.

Como parte de las acciones del programa “Centro Histórico, Corazón de San Luis”, en operativo nocturno de mantenimiento urbano,, personal del Gobierno de la Capital llevó a cabo trabajos de limpieza con hidrolavado en el Pasaje Zaragoza y el Pasaje Hidalgo, donde se realizó el retiro de suciedad, manchas y residuos acumulados en pisos y mobiliario urbano.

Las labores permitieron eliminar polvo, grasa y contaminación adherida en estos espacios públicos, contribuyendo a mejorar la imagen urbana y brindar áreas más limpias y agradables para la ciudadanía y visitantes que transitan por el Centro Histórico.

De igual manera, cuadrillas de limpieza realizaron una jornada de atención integral en la Calzada de Guadalupe con trabajos de barrido y recolección de basura, para mantener este importante espacio público en óptimas condiciones para los habitantes y visitantes de la emblemática zona.