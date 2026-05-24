Recibo digital de Interapas, una opción práctica y sustentable

La modalidad digital permite consultar el estado de cuenta desde el celular.

⁠Disponible a través de la aplicación “InterAPPas Móvil”.

SLP.– Interapas invita a los usuarios a utilizar la opción de recibo digital disponible en la aplicación “InterAPPas Móvil”, una herramienta que facilita la consulta del estado de cuenta y permite llevar un mejor control de los pagos de agua y drenaje.

Con esta modalidad, los usuarios pueden acceder a su recibo de manera rápida desde su teléfono celular, evitando el manejo de documentos impresos y teniendo la información disponible en cualquier momento.

Además de representar una alternativa práctica y cómoda, el recibo digital contribuye a reducir el uso de papel y disminuir el impacto ambiental, promoviendo acciones más responsables y sustentables.

La aplicación también permite realizar pagos, consultar saldos y acceder a distintos servicios sin necesidad de acudir a oficinas, brindando mayor facilidad para los usuarios.

“InterAPPas Móvil” está disponible de forma gratuita para dispositivos Android y iOS.