GOBIERNO ESTATAL FORTALECE VINCULACIÓN ENTRE UNIVERSIDADES Y EMPRESAS

* Realizó la segunda Reunión de la Red Nacional de Vinculación Laboral 2026 para fortalecer la colaboración entre universidades, empresas y Gobierno en favor del empleo juvenil.

Bajo la encomienda del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de impulsar estrategias que generen más y mejores oportunidades laborales para las y los potosinos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través de la Dirección General de Empleo y Productividad Laboral y el Servicio Nacional de Empleo (SNE), realizó la segunda Reunión de la Red Nacional de Vinculación Laboral 2026, bajo el eje temático “Nuevas rutas para el empleo de profesionistas y técnicos”.

Durante el encuentro se desarrolló el panel “Nuevas rutas para el empleo: conectando academia, talento y empresa”, donde representantes de universidades y especialistas en recursos humanos compartieron experiencias, analizaron las necesidades actuales del mercado laboral y presentaron propuestas orientadas a facilitar la transición de las y los jóvenes hacia el empleo formal. Además, se reafirmó el compromiso de fortalecer una vinculación sin límites entre instituciones educativas, sector empresarial y Gobierno.

Coincidieron en la importancia de consolidar mecanismos permanentes de colaboración que permitan alinear la formación académica con las demandas reales del sector productivo, fortaleciendo las competencias técnicas y humanas de las futuras generaciones. Asimismo, el diálogo abordó temas prioritarios como la empleabilidad juvenil, innovación, adaptación tecnológica y las nuevas exigencias del mercado laboral, impulsando rutas de colaboración más sólidas entre todos los sectores involucrados.