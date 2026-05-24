RICARDO GALLARDO IMPULSA SEGURIDAD, INFRAESTRUCTURA Y DEPORTE EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS POTOSINAS

* Durante una intensa agenda de trabajo del 18 al 22 de mayo, el Gobernador de San Luis Potosí fortaleció acciones de seguridad, movilidad, desarrollo social y espacios deportivos en las cuatro regiones.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, mantuvo una intensa agenda de trabajo en la que consolidó acciones en materia de seguridad, infraestructura, movilidad, deporte y desarrollo social, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los potosinos en las cuatro regiones.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona refrendó su compromiso con la seguridad y el desarrollo económico de San Luis Potosí al participar en la ceremonia de toma de protesta y posesión del nuevo comandante de la Doceava Zona Militar, José Luis Cruz Aguilar, fortaleciendo la coordinación institucional con las fuerzas federales para preservar la paz y mantener a la entidad entre las más seguras del país. Ese mismo día, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del Consejo Consultivo Potosí para definir estrategias que impulsarán nuevas obras de infraestructura e inversiones que fortalezcan la competitividad del Estado.

Como parte de su impulso al deporte y al desarrollo integral de las juventudes, el Gobernador Ricardo Gallardo entregó la rehabilitación del campo de futbol del Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento Deportivo “Plan de San Luis”, ahora equipado con pasto sintético y mejores condiciones para que jóvenes deportistas desarrollen su talento en instalaciones modernas y dignas. Asimismo, encabezó una reunión con alcaldes de las zonas Centro y Altiplano para reforzar las estrategias de seguridad pública mediante el fortalecimiento de corporaciones municipales.

El trabajo y los resultados del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona recibieron un importante respaldo ciudadano al colocarse en el primer lugar nacional de aprobación entre las y los gobernadores del país, de acuerdo con la más reciente encuesta de la casa Mitofsky para El Economista, correspondiente a marzo y abril de 2026.

Durante una gira de trabajo por la zona Media, el Gobernador Ricardo Gallardo continuó impulsando la movilidad y el desarrollo regional con el inicio de la rehabilitación integral de la calle Miguel Barragán, en Cárdenas, obra que fortalecerá la seguridad vial y modernización de la cabecera municipal. Además, en Rayón, arrancó la rehabilitación total del camino hacia la comunidad de Tortugas, así como la renovación de infraestructura vial clave, incluyendo la calle Mina y el puente Riva Palacio, acciones históricas que facilitarán el acceso, conectividad y desarrollo económico para cientos de familias de la región.

Con el firme propósito de fortalecer el deporte, la convivencia familiar y el desarrollo social, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona inició la construcción de una nueva Unidad Deportiva en Villa de Zaragoza, un espacio moderno y digno para el impulso del talento juvenil y la recreación de las familias. Más tarde, en la comunidad de Portezuelo, de Cerro de San Pedro, dio arranque a una nueva unidad deportiva que permitirá a niñas, niños y jóvenes contar con infraestructura adecuada para el deporte y el sano esparcimiento, reafirmando el compromiso de su administración con una mejor calidad de vida para las y los potosinos.