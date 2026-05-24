GORRA FEST TRAERÁ DIVERSIÓN SIN LÍMITES A LA FENAPO

* La décima edición de Gorra Fest reunirá clubes de autos, música en vivo, concursos y ambiente familiar el próximo 28 de junio en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina.

Como parte del impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para fortalecer espacios de convivencia y entretenimiento para las familias potosinas, la Feria Nacional Potosina (Fenapo) será sede de la décima edición de Gorra Fest el próximo 28 de junio, consolidándose como uno de los eventos automotrices y musicales más esperados del año.

Durante esta gran celebración, las y los asistentes disfrutarán de exhibiciones de autos tuneados, demostraciones de clubes automovilísticos, sistemas de sonido, invitados especializados, concursos, dinámicas y música en vivo, en un ambiente seguro y familiar que durante diez años ha reunido a aficionados del mundo motor de distintas regiones del país.

Además, la cumbia, el ritmo y el rugir de los motores encenderán una jornada de diversión sin límites en el recinto ferial, reflejando el cambio que se vive y se siente con espacios activos, modernos y cercanos a la ciudadanía, donde hoy se promueven eventos recreativos, culturales y de entretenimiento para todas las edades.