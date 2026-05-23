GOBIERNO DE SOLEDAD RENOVÓ LA CALLE SIERRA DE ÁLVAREZ COMO PARTE DEL PLAN DE URBANIZACIÓN

– Fue intervenida integralmente, favoreciendo el bienestar de más de dos miles familias de la colonia Prados de Soledad, destacó el Alcalde, Juan Manuel Navarro.

Derivado del plan de urbanización que el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, impulsa para mejorar la vida de las familias y generar mayor desarrollo social, el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz destacó la culminación de la pavimentación de la calle Sierra de Álvarez en la colonia Prados de Soledad, al oriente del municipio, la cual requirió una inversión municipal de más de un millón de pesos.

Esta obra fue rehabilitada con carpeta asfáltica en un tramo de mil 200 metros cuadrados, e incluyó la sustitución de líneas de agua potable, drenaje sanitario, tomas y descargas domiciliarias, guarniciones, banquetas, pintura y señalética, acciones que generan un cambio verdadero en la cotidianidad de las personas, favoreciendo la atención a demandas prioritarias en la movilidad eficaz, la seguridad vial y el bienestar integral de niños, niñas, jóvenes y personas adultas mayores.

«Atendimos el anhelo de más de dos mil familias de esta zona, de tener una vialidad digna, segura, funcional y que elevará la plusvalía, además de que atendimos otras peticiones relevantes para que la gente viva mejor, como fue el fortalecimiento de la seguridad, limpieza del entorno urbano y entrega de agua, ya que es una zona con un desabasto muy marcado», señaló el edil, Navarro Muñiz.

Agregó que esta calle estaba deteriorada y representaba un riesgo para autos y peatones, sin embargo, se transformó gracias a que su Gobierno Municipal trabaja diariamente para atender cada situación que afecta el desarrollo comunitario, y garantiza que los servicios públicos, la seguridad y la salud, sean rubros atendidos mediante acciones transversales.