FAMILIAS SOLEDENSES VIVEN NOCHE DE CULTURA Y CONVIVENCIA FAMILIAR EN PALMA DE LA CRUZ

* Música, danzón y participación ciudadana marcaron la cercanía del Gobierno Municipal con las familias soledenses.

Con una plaza llena de familias y un ambiente de alegría y sana convivencia, el Festival Artístico en Palma de la Cruz reunió a cientos de personas en una velada cultural que reafirmó el compromiso del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, de impulsar actividades recreativas y culturales cercanas a la población, siguiendo la visión de cercanía social y atención a las familias que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Felipe Cárdenas Quibrera, director de Cultura municipal, destacó que durante esta edición del Festival Artístico, las y los asistentes disfrutaron de la participación de “Los Apasionados del Danzón”, quienes llenaron la plaza de tradición y elegancia, además de la presentación musical del grupo “Labios Rojos”, que brindó un espectáculo que puso a cantar y disfrutar a las familias presentes.

La jornada, que es parte del cambio que se vive en el desarrollo cultural, también contó con la energía de “Los Ases del Karaoke”, agrupación que generó un ambiente festivo y de amplia participación ciudadana, fortaleciendo la convivencia comunitaria y el aprovechamiento de espacios públicos para el encuentro de las y los soledenses.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez continúa acercando actividades culturales gratuitas y de calidad a todas las colonias y comunidades, como parte del cambio que transforma y que fortalece la unión familiar, la convivencia social y la cercanía con la ciudadanía.