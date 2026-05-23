AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD INVITA A LA SEMANA DEPORTIVA POR EL DÍA DEL ESTUDIANTE

– Torneos de fútbol, básquetbol y carrera de botargas reunirán a estudiantes de distintas instituciones del 26 de mayo al 10 de junio en el Parque Lineal Providencia.

Con torneos de fútbol, básquetbol y una divertida carrera de botargas que promete reunir energía, talento y convivencia entre estudiantes de distintas instituciones educativas, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Instituto Municipal de la Juventud, realizará la Semana Deportiva Estudiantil del 26 de mayo al 10 de junio en el Parque Lineal «Providencia», acercando actividades gratuitas y recreativas a las y los jóvenes del municipio, por impulso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

La gran respuesta estudiantil ya se hace sentir con el cupo lleno que presenta en torneo de fútbol varonil y los últimos espacios disponibles para fútbol femenil y básquetbol, competencias que ofrecerán premios económicos por más de 18 mil pesos en ambas ramas; además de fomentar el deporte y la sana convivencia, las actividades permitirán fortalecer la cercanía entre estudiantes y el Gobierno Municipal mediante espacios seguros, modernos y accesibles para todas y todos.

El director del Instituto Municipal de la Juventud, Juan Ferrer Torres, señaló que esta jornada deportiva responde a la encomienda del Alcalde de mantener un gobierno cercano a las juventudes: “queremos que las y los jóvenes vuelvan a ver este Instituto como un espacio de recreación, integración y confianza; hoy, con la renovación de canchas y nuevas dinámicas deportivas, seguimos generando oportunidades para convivir y fortalecer el sentido de comunidad”.

Agregó que en la pasada pasada, se llevaron a cabo diversas dinámicas en instituciones de educación medio superior y superior, reconociendo a las y los estudiantes en su día, por su esfuerzo y dedicación en las aulas, con lo que construyen el futuro de Soledad y el bienestar personal de ellos y ellas y sus familias.

Con actividades llenas de emoción, competencia y participación estudiantil, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de escuchar y atender a las juventudes soledenses, impulsando acciones que fortalecen el tejido social y generan entornos positivos para las familias; parte del cambio que se vive en Soledad y que transforma la convivencia y el desarrollo de nuevas generaciones.