* La función será transmitida para televisión y posiciona a la entidad como una de las principales sedes nacionales de espectáculos deportivos y de entretenimiento.

Como parte del impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer el turismo, la economía y el acceso a eventos de talla internacional, el próximo 11 de julio regresará Lucha Libre AAA Worldwide a la Arena Potosí, en una función espectacular que además será transmitida para televisión y llevará la emoción del pancracio a miles de hogares.

El anuncio ha generado gran expectativa entre las y los aficionados, quienes disfrutarán de una cartelera renovada, con luchadores de alto nivel y una producción de primer mundo. Con eventos sin límites, la Arena Potosí se consolida como uno de los recintos más importantes del país para albergar espectáculos deportivos y de entretenimiento de gran magnitud.

La alianza entre AAA y WWE abre la puerta a funciones más explosivas, con posibles apariciones de talento internacional y carteleras que combinan tradición y modernidad. Gracias al cambio que se vive y se siente, San Luis Potosí continúa posicionándose como una plaza clave para eventos de proyección mundial.