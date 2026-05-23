GOBIERNO ESTATAL FORTALECE APOYOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS JUVENTUDES

* Becas, actividades deportivas, orientación y beneficios para estudiantes fortalecen el desarrollo académico, personal y social de miles de jóvenes.

Gracias al apoyo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona con más oportunidades para que las juventudes potosinas continúen su preparación y desarrollen su talento en distintos ámbitos, el Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve) mantiene acciones que benefician a miles de estudiantes con programas académicos, culturales, deportivos y de bienestar integral.

Entre los apoyos destacan más de 10 mil beneficiarios de la Tarjeta Joven, herramienta que facilita descuentos en diversos establecimientos, además de más de 20 mil estudiantes que han participado en pláticas de prevención, orientación y cursos de inducción. A ello se suman más de 20 mil becas otorgadas en escuelas y universidades privadas, como parte de un desarrollo sin límites para ampliar las oportunidades educativas y fortalecer el crecimiento personal de las y los jóvenes.

En el marco del Día del Estudiante, el Instituto también ha realizado rallies, carreras atléticas y actividades recreativas en distintos municipios para fomentar la sana convivencia, el deporte y la integración social. Estas acciones acompañan el cambio que se vive y se siente, al generar más espacios de participación y respaldo para las juventudes potosinas en las cuatro regiones.