«La persecución política en mi contra continúa», dice Maru Campos tras citatorio de la FGR a comparecer

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que en este país se protegen a los criminales y se persigue a quienes cumplen con su deber, esto luego de recibir un citatorio de la FGR para comparecer por el caso de los agentes de la CIA.

En un mensaje en redes sociales, para informar sobre el llamado de la FGR, la panista aseguró que la persecución política en su contra continúa.

“La persecución política en mi contra continua y como siempre seguiré dando la cara, y dando la lucha por tu familia, por nuestro país, por Chihuahua y por la libertad”, afirmó.

Hoy recibí un citatorio de la FGR por el asunto del narcolaboratorio. La persecución política en mi contra continúa: protegen a los delincuentes y persiguen a quienes sí cumplimos con nuestro deber. Como siempre lo he hecho, seguiré dando la cara y luchando por tu familia y la… pic.twitter.com/3Yb3dWmasm — Maru Campos (@MaruCampos_G) May 24, 2026

La mandataria dijo que hasta el momento no lo habían hecho, pero que luego de las entrevistas que dio estos días para hablar sobre el tema, “ya se decidieron”.

La Fiscalía General de la República (FGR) citó a la gobernadora a comparecer por el caso de los agentes estadounidenses en un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas en la entidad en el mes de abril.

Campos deberá acudir a las instalaciones de la FGR el próximo 27 de mayo a las 10:00 de la mañana, según el escrito que leyó en voz alta tras recibirlo en Palacio de Gobierno.

La gobernadora aseguró que, a pesar de tener fuero constitucional, se presentará el próximo miércoles en la institución para comparecer porque «siempre he dado la cara».

El citatorio fue firmado por el consejero jurídico del Gobierno estatal de Chihuahua.

Militares que participaron en el operativo ya fueron entrevistados por la FGR como parte de las indagatorias; también se recopilaron los testimonios de personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

Cabe recordar que el pasado 19 de abril, dos agentes vinculados a la embajada de Estados Unidos y dos funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua murieron en un accidente vial cuando regresaban de un operativo en el municipio de Morelos.

Con información de Latin Us