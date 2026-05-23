“No tiene nada de político el citatorio de la FGR a Maru Campos”, afirma Sheinbaum en gira por Tabasco

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó este sábado que exista una persecución política en las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

“Es asunto de la fiscalía, no tiene nada de político”, respondió antes de abordar la camioneta que la llevó a su segundo evento de este sábado en el municipio de Cunduacán, Tabasco.

En breve entrevista con medios de comunicación durante su gira de trabajo de este fin de semana por la entidad, la mandataria federal afirmó que la actuación de la FGR debe entenderse como parte de las responsabilidades legales de la institución y no como una estrategia política contra actores de oposición, lo mismo que con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Entiendo, por lo que le informó la fiscal a la secretaria de Gobernación, que son procedimientos de las investigaciones que se están haciendo para el caso de Chihuahua y Sinaloa, es lo que nos informa la fiscalía”, enfatizó.

Sheinbaum reiteró que “no hay nada más que eso, procedimiento”, reiteró.

Reporteros de medios locales abordaron a la presidenta luego de que la FGR informó este sábado que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve mexicanos, acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuestos vínculos con la delincuencia organizada, «están siendo citados a rendir entrevista» por parte del Ministerio Público.

La presidenta cerró su gira de este sábado en Cunduacán, donde entregó apoyos de la beca Rita Cetina. Este domingo, la mandataria cierra su gira por el estado de Tabasco, en el municipio de Teapa, donde entregará apoyos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Con información de Latin Us