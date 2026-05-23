Galindo saca brillo a Plaza de Armas: avanza rehabilitación del Centro Histórico

El Alcalde Enrique Galindo destacó que la conservación del patrimonio urbano es prioridad para mantener la identidad y seguridad del primer cuadro de la ciudad. Como parte del programa “Centro Histórico, Corazón de San Luis”, la Dirección de Obras Públicas realiza trabajos especializados de restauración de cantera para preservar la imagen arquitectónica de uno de los espacios más emblemáticos y visitados de la ciudad.

Como parte de las acciones permanentes del programa “Centro Histórico, Corazón de San Luis”, el Gobierno de la Capital, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, avanza en los trabajos de restauración de cantera en la Plaza de Armas, uno de los espacios más representativos de la ciudad. El Presidente Municipal afirmó que la conservación del primer cuadro de la Capital es una prioridad de su administración: “El Centro Histórico no solamente es nuestra carta de presentación, también es parte de nuestra identidad y de nuestra historia; por eso lo estamos cuidando y rehabilitando de manera permanente”, expresó.

El Alcalde Enrique Galindo destacó que este tipo de intervenciones forman parte de una estrategia integral para rescatar y mantener en buenas condiciones el patrimonio histórico de la Capital. “No vamos a permitir que el deterioro avance en los espacios públicos más emblemáticos de San Luis Potosí. Estamos trabajando todos los días para que la ciudad conserve su belleza, pero también para que sea segura y funcional para las familias y para quienes nos visitan”, señaló.

La Dirección de Obras Públicas informó que, previo al inicio de los trabajos, se realizó un levantamiento técnico para detectar las piezas dañadas y posteriormente mandar elaborar nuevas estructuras de cantera con artesanos especializados, a fin de conservar la imagen arquitectónica original del lugar. Actualmente se lleva a cabo el retiro de las piezas deterioradas y la colocación de las nuevas, reforzando la seguridad peatonal y mejorando las condiciones de infraestructura urbana en una de las zonas con mayor afluencia turística y ciudadana.

El Director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza, explicó que estas acciones corresponden al mantenimiento preventivo y correctivo que se desarrolla continuamente en el Centro Histórico, derivado de recorridos técnicos y reportes ciudadanos. Añadió que los trabajos se realizan en coordinación con distintas áreas municipales para fortalecer la imagen urbana y preservar uno de los puntos más emblemáticos de la Capital potosina.