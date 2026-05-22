SOLEDAD INAUGURA “EL ALARIDO DE LA PERCEPCIÓN”: EXPOSICIÓN ARTÍSTICA QUE IMPULSA EL TALENTO JOVEN

• La muestra colectiva reúne obras contemporáneas que invitan a reflexionar sobre las emociones y la realidad, y acercan expresiones artísticas a las familias soledenses.

En una experiencia visual intensa y contemporánea que reúne pintura, fotografía, montajes artísticos y escultura, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez inauguró este viernes la exposición colectiva “El Alarido de la Percepción” en la Casa de la Cultura, una muestra impulsada por el colectivo La Masa Artística que, a través de retratos fragmentados, figuras surrealistas, composiciones abstractas y colores vibrantes, invita al público a reflexionar sobre las emociones, la identidad y distintas formas de percibir la realidad, como parte del impulso cultural cercano a las juventudes que promueve el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El director de Cultura Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera destacó que el Gobierno Municipal mantiene una visión firme para abrir más espacios al arte y a las nuevas generaciones. “El Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz está dando un impulso muy fuerte a la cultura en Soledad, queremos que las y los jóvenes sepan que estos espacios son suyos, que pueden utilizarlos e intervenirlos, hoy esperamos que esta exposición sea ese alarido que siga impulsando el arte en el municipio”, expresó, al anunciar además futuras exposiciones monumentales y la apertura de nuevos espacios culturales al aire libre para artistas locales.

Por su parte, Elías Jiménez, representante del colectivo señaló que esta propuesta nació con la intención de jugar con la percepción y acercar nuevas formas de creación artística a la comunidad. “Traer esta exposición a la Casa de la Cultura significó mucho para nosotros, porque fue un trabajo conjunto desde la curaduría hasta el montaje, agradecemos al Ayuntamiento y a las autoridades culturales por abrir espacios donde los artistas jóvenes podamos mostrar nuestro trabajo”, comentó.

Con acciones que fortalecen la cercanía con las juventudes, las familias y la comunidad artística, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de escuchar, impulsar y brindar oportunidades a las nuevas expresiones culturales, consolidando espacios donde el arte tenga voz, identidad y capacidad de transformar el entorno, como parte del cambio que transforma y del impulso cultural que encabeza el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.