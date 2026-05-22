AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD PREPARA SERVICIOS MÉDICOS GRATUITOS CON SEMANA NACIONAL DE SALUD

• Del 26 de mayo al 2 de junio, el Ayuntamiento de Soledad ofrecerá pláticas, pruebas rápidas y orientación preventiva en los siete consultorios médicos municipales y el Jardín Principal.

Con el compromiso de acercar servicios de salud preventivos y atención cercana a las familias locales, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Servicio Médico Municipal, en coordinación con IMSS Bienestar y los Servicios de Salud, llevará a cabo jornadas gratuitas en los siete consultorios médicos municipales y en el Jardín Principal, como parte de las actividades de la Semana Nacional de Salud, una jornada que busca fortalecer la prevención y el bienestar integral.

Desde este martes 26 de mayo y hasta el próximo martes 2 de junio, en los consultorios médicos gratuitos se impartirán pláticas sobre sexualidad responsable y métodos anticonceptivos, además de la entrega gratuita de preservativos y otros métodos de prevención. Asimismo, personal capacitado realizará pruebas rápidas de detección de VIH y sífilis, fortaleciendo acciones de orientación y cuidado dirigidas principalmente a jóvenes y población vulnerable.

Para el sábado 30 de mayo, las actividades se concentrarán en el Jardín Principal de Soledad, donde en coordinación con la Unidad Médica Familiar, se instalará un punto integral de atención con servicios gratuitos de vacunación, entrega de Vida Suero Oral, orientación nutricional, atención psicológica y asesoría preventiva sobre cáncer mamario, además de detecciones de glucosa, hipertensión arterial, VIH, sífilis y hepatitis C.

Con acciones enfocadas en la prevención y el bienestar de la ciudadanía, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez fortalece la cercanía con las familias y mantiene servicios médicos accesibles para quienes más lo necesitan, como parte del cambio que transforma y del trabajo permanente que impulsa la Administración municipal.