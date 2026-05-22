OPERATIVOS DE LA GUARDIA CIVIL ESTATAL IMPULSAN LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD EN EL ESTADO

• En hechos distintos, fueron asegurados dos inhibidores de señal y dosis de enervantes durante acciones operativas en Villa de Arriaga y Ahualulco.

Como resultado de los operativos permanentes de seguridad y vigilancia, elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvieron a cinco personas por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y posesión de dispositivos inhibidores de señal, derivado de acciones realizadas en distintos puntos de la entidad.

En una primera acción, en el municipio de Villa de Arriaga, agentes estatales detuvieron a Jesús “N”, de 31 años; José Ángel “N”, de 31 años; y Carlos Erick “N”, de 27 años, originarios de Querétaro, quienes se desplazaban a bordo de una camioneta sobre la carretera federal a Guadalajara y a quienes les fueron asegurados dos dispositivos inhibidores de señal en color negro, además de la unidad en la que viajaban.

En otro hecho registrado sobre el Libramiento Ahualulco-Moctezuma, elementos estatales detuvieron a Alejandro “N”, de 19 años y Mauricio “N”, de 21 años, quienes viajaban a bordo de un vehículo color gris, a quienes se les aseguraron diversas dosis de “cristal”, presuntamente destinadas para su distribución.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado fortalece las acciones preventivas y operativas para preservar la tranquilidad y seguridad de las familias potosinas, por lo que las personas detenidas, así como los objetos y sustancias aseguradas, fueron puestas a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.