INE anuncia esquema de trabajo remoto durante el Mundial 2026

Este viernes 22 de mayo, Claudia Ivet Espino, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), anunció que el personal de las oficinas centrales trabajará de forma remota durante el Mundial 2026 que se llevará a cabo en Ciudad de México.

De acuerdo con la funcionaria, la decisión se tomó para hacer frente a los retos de movilidad y tránsito durante el evento deportivo.

La medida será vigente del 1 de junio al 12 de julio del año en curso.

“Esto no significa detener actividades, ni mucho menos disminuir nuestro compromiso institucional”, señaló Espino.

También aseguró que el INE trabajará con normalidad en todo el país durante el periodo mencionado. Explicó que las áreas sustantivas del instituto mantendrán los servicios a la ciudadanía y que, en los casos donde se requiera trabajo presencial, se aplicarán los esquemas necesarios para garantizar la continuidad de las funciones del organismo electoral.

Durante este periodo, los módulos de atención ciudadana continuarán brindando servicio de manera habitual.

Finalmente, señaló que con esta decisión el INE busca contribuir a reducir las afectaciones viales y facilitar la movilidad de la ciudadanía durante un evento de gran magnitud.

Con información de López-Dóriga Digital.