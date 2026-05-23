El senador Enrique Inzunza reaparece en Culiacán con Javier Corral

Este viernes reapareció el senador de Morena, Enrique Inzunza, señalado por Estados Unidos de tener nexos con el Cártel de Sinaloa.

El senador morenista fue visto en el Country Club de Culiacán en compañía de su compañero de bancada, el exgobernador panista de Chihuahua, Javier Corral.

Las imágenes de ambos legisladores fueron difundidas en X.

De acuerdo con Milenio, el senador Corral confirmó que Inzunza se trasladará a la Ciudad de México la próxima semana para participar en la sesión del periodo extraordinario convocado por la Permanente.

Lo veo tranquilo, no se anda escondiendo, ni nada que se le parezca”, dijo el exgobernador panista de Chihuahua y ahora militante de Morena.

Javier Corral subrayó que Inzunza está dispuesto a enfrentar un proceso derivado de las acusaciones hechas por autoridades de Estados Unidos.

Va a hacer valer su defensa”, dijo Corral en declaraciones citadas por Milenio Diario.

El 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a una decena de funcionarios mexicanos, entre los que se incluye al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza, vinculándolos con delitos relacionados con el narcotráfico y armas.

Por medio de un comunicado el miércoles 29 de abril de 2026, se indicó que los acusados presuntamente habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa, facción Los Chapitos, para importar grandes cantidades de drogas a los Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

Además de Rocha Moya, los otros señalados por Estados Unidos son el senador Enrique Inzunza Cazarez; Enrique Díaz Vega; Dámaso Castro Zaavedra; Marco Antonio Almanza Aviles; Alberto Jorge Contreras Nuñez, alias Cholo; Gerardo Mérida Sánchez; José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado; Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias Juanito.

Dicho caso fue asignado a la jueza federal de distrito Katherine Polk Failla.

El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, declaró el fiscal federal Jay Clayton.

“Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”, puntualizó.

Por su parte, el director de la DEA, Terrance Cole, detalló que “el Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas letales, sino que es una organización terrorista designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro”.

Esta acusación formal revela un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo la vida de los estadounidenses. Los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país. Nadie está por encima de la ley. Agradecemos a nuestros socios estadounidenses y mexicanos que eligen la integridad a diario y nos apoyan para salvaguardar a nuestras comunidades. Juntos, continuaremos ejerciendo una presión constante contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo respaldan para proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas”, puntualizó el funcionario.

Con información de López-Dóriga Digital